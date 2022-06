Jorge Robledo recalca que Petro nació en Zipaquirá y tilda de “canalla” un comentario suyo

Los congresistas no dejan de sacarse chispas, cada uno defendiendo lo que consideran es la verdad frente al lugar de nacimiento de Petro.

Jorge Enrique Robledo sigue empeñado en demostrar que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, nació en Zipaquirá (Cundinamarca) y no en Ciénaga de Oro, municipio de Córdoba, como lo ha recalcado el líder de la izquierda en los últimos días.

Para demostrar su punto, tanto Robledo como Petro han mostrado toda clase de documentos como la cédula de Gustavo, su registro civil y hasta la fe de bautizo. Sin embargo, el debate no parece tener un ganador, pues ambos políticos se mantienen en su palabra, cada uno defendiendo su postura.

Como petristas usan la fe de bautismo de @petrogustavo para “probar” que nació en Ciénaga de Oro, toca refutarlos.

Porque esa fe sí es de Ciénaga… pero NO dice que nació allí y es de 2 años después de nacido Petro.

Todo prueba que es de Zipa y lo bautizaron en Ciénaga…

Sorry. pic.twitter.com/VqHoNPpn6X — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 13, 2022

Así, es normal que en redes sociales se vean cruces de publicaciones con comentarios en los que cada uno cuestiona las pruebas y las razones del otro para “mentir”. Por ejemplo, este 14 de junio Petro publicó un texto en Twitter en el que se preguntó, precisamente, cuáles son las intenciones de Robledo para continuar el debate.

“Bueno, si mi bautizo fue en Ciénaga de Oro como aquí se demuestra (documento de fe de bautizo), ¿cuál es el interés de Robledo de separarme de mi origen costeño? ¿Ver si Rodolfo gana en Córdoba? Ya las fuerzas que se aliaron al paramilitarismo están en ese esfuerzo, no se preocupe tanto por ello”, escribió Petro.

En respuesta, Robledo le indicó a su contrincante que el debate no se realiza con el fin de saber dónde había sido bautizado (que de hecho fue dos años después de su nacimiento), sino dónde nació. “Porque usted ha dicho que es de Zipaquirá y de Ciénaga de Oro, cosa imposible. Y las pruebas dicen que es de Zipa. Debate sobre la verdad y la mentira”, recalcó el congresista.

Sin embargo, también criticó el hecho de que Petro haya decidido nombrar a los paramilitares en la conversación, asegurando que era una actitud “canalla” por lo que le exigió retirarla.

Debatimos dónde nació, no dónde lo bautizaron, @petrogustavo.

Porque USTED ha dicho que es de Zipaquirá Y de Ciénaga de Oro, cosa imposible.

Y las pruebas dicen que es de Zipa.

Debate sobre la verdad y la mentira.

Usted sabe que es canalla la última frase de su trino.

Retírela! https://t.co/DSkUKyIcxm — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 14, 2022

Frente a las intenciones que tiene Robledo con la búsqueda de esta verdad, el senador manifestó en entrevista con SEMANA que el tema no se puede minimizar, pues los colombianos tienen derecho a saber cuál es el verdadero lugar de nacimiento de Petro. Para él, lo que está haciendo el político del Pacto Histórico es usando las emociones de las personas en Ciénaga de Oro para que voten por él.

“La gente suele votar por el paisano”, recordó Robledo, por lo que, según explicó, lo más probable es que Petro esté usando un “cálculo electoral evidente”.

¿Qué dice el papá de Petro?

Cabe recordar que una de las pruebas que ha usado Gustavo Petro para demostrar que nació en Ciénaga de Oro es, precisamente, el testimonio de su padre, Gustavo Petro Sierra, quien hace algunos días contó la historia del nacimiento de su hijo y por qué existe una confusión en este dato.

“Los Petro somos de aquí, no somos de Zipaquirá. Pero en este caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé y en unas vacaciones que estuve aquí en Ciénaga de Oro mi esposa lo tuvo, tuvo el hijo en Ciénaga de Oro”, dijo Gustavo padre.

Hasta tienen mis padres que hablar para aclarar mi nacimiento.



¿Publicamos tambien la foto de mi bautizo? https://t.co/R4yRX2NPaz — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

“En ese tiempo no había ni siquiera puesto de salud en Ciénaga de Oro y lo atendió una partera. Y, naturalmente, como mis vacaciones se acabaron, me tocó volver a Bogotá, específicamente a Zipaquirá. Allá mis hijos crecieron y se necesitaba el registro civil y mi esposa lo registró en la Registraduría de Zipaquirá, pero eso no quiere decir que él sea zipaquireño”, añadió.

Y finalmente dijo: “Él nació en Ciénaga de Oro y está bautizado en Ciénaga de Oro, lo que pasa es que hay una cantidad de envidias, de rencores. Hay gente que ha vivido siempre envidiosa, llena de rencores contra Gustavo y no sé por qué. Gustavo nunca, si ustedes se han podido dar cuenta, nunca insulta a nadie, nunca ofende, jamás lo ha hecho, pero sí responde con argumentos y sabe responder con argumentos. Es un hombre inteligente”.