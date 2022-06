Partido Dignidad, de Jorge Enrique Robledo, dejó en libertad a sus militantes para la segunda vuelta

A medida que se acerca la fecha definitiva del 19 de junio, para que los colombianos vayan de nuevo a las urnas y elegir presidente, los sectores políticos han ido definiendo sus apoyos entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

El más reciente en hacerlo fue el Partido Dignidad, fundado por un grupo de disidentes del Polo Democrático, liderado por el senador Jorge Enrique Robledo. La colectividad tomó la decisión de dejar en libertad a sus militantes para elegir el candidato que mejor consideren.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Dignidad ha acordado que respecto a la segunda vuelta presidencial sus militantes tendrán la libertad de votar en conciencia, teniendo presente los intereses de Colombia frente a los enormes desafíos y difíciles circunstancias que conocen la mayoría de los colombianos y sus reclamos por una transformación política fundamental para el país”, indica la colectividad en un comunicado.

No obstante, Dignidad es claro en afirmar que los militantes que se unan a una u otra campaña deberán hacerlo de manera personal y no comprometer al partido de manera institucional. Por ello, no podrán usar los distintivos de Dignidad a la hora de adherirse al aspirante presidencial de su preferencia.

“Es una decisión individual que el partido respeta y que no lo compromete institucionalmente. Por ser un acto personal no podrá participar con los símbolos de Dignidad en la campaña del candidato que apoya ni integrarse a su partido”, advierte el partido.

La colectividad asegura que esta decisión se tomó por respeto a la “diversidad” que hoy integran esa agrupación política.

“Esta decisión es un mensaje claro de reconocimiento y respeto de las diferencias políticas y una reiteración de nuestra voluntad de ser un actor político al servicio de la convergencia de los demócratas que se identifican con la transformación nacional para alcanzar una Colombia plenamente democrática y en paz, incluyente, justa y libre de la corrupción que hoy la carcome”, concluye la comunicación.

Una de las incógnitas que queda es a quién apoyará Jorge Robledo, quien participó en la contienda presidencial como precandidato de la Coalición Centro Esperanza.

En ambiente cordial y por unanimidad, el Comité Ejecutivo de DIGNIDAD aprobó votar a conciencia el próximo 19.

Esto significa que cada uno de nosotros votará según sus convicciones, que nos respetaremos entre nosotros y que nos mantendremos unidos en en Dignidad.

“Esto significa que cada uno de nosotros votará según sus convicciones, que nos respetaremos entre nosotros y que nos mantendremos unidos en Dignidad”, indicó Robledo frente a la decisión de su partido.

Luego de la dura derrota que tuvo esta convergencia política, que no obtuvo ni siquiera 900 mil votos en la primera vuelta, cada uno de los líderes que apoyaron la candidatura de Sergio Fajardo han ido definiendo si se van con Petro o con Hernández.

El senador Robledo ha dejado ver que tiene más afinidad con el ingeniero que con el candidato del Pacto Histórico.

“Es cierto que tenemos grandes coincidencias con Rodolfo, pero también tenemos diferencias, entonces las estamos tramitando a ver si nos ponemos de acuerdo”, precisó Robledo. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el tema de materia económica.

El senador, quien fundó el movimiento Dignidad tras renunciar al Polo Democrático, aseguró que Rodolfo Hernández es un verdadero fenómeno político que ha logrado destacar su figura en otros escenarios, alejándose de los debates y la plaza pública.

“Es un dirigente importante en Santander, pero no con una connotación nacional. Me sorprendió el resultado y uno tiene que reconocer que eso va con las capacidades políticas de Rodolfo Hernández, uno las tiene o no las tiene”, precisó.

Sin embargo, Hernández ha tenido algunos desplantes con los exintegrantes de la Centro Esperanza, lo que ha puesto a figuras como Robledo a pensar mucho más su decisión.