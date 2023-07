Jota Pe Hernández le lanzó advertencia a Angélica Lozano y reveló qué le dijo antes de perder la presidencia del Senado

Este jueves 20 de julio en medio de la conmemoración el Día de la Independencia se instaló en Colombia el nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. Asimismo, Iván Name fue elegido como el nuevo presidente del Senado.

“ Mi mensaje al presidente Petro es el siguiente. Aquí tendrá las garantías para que las voces de los senadores y senadoras puedan debatir sus propuestas, podamos ir en la búsqueda de convenirlas . A nosotros nos proponen las ideas quienes están en el gobierno y nosotros aquí las tramitamos ante las mejores conveniencias para la patria y la Nación”, manifestó Name.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el santandereano aseguró que el respaldo del Gobierno nacional a la candidatura de la parlamentaria fue la principal razón para que perdiera. Además, señaló que actualmente al Jefe de Estado no lo quieren en el Senado.

“Lo que sucedió ayer en el Congreso fue impresionante, como se definió la presidencia por solo cuatro votos. Yo tengo un punto de vista y los voy a decir. Angélica Lozano siempre fue bloqueada por el gobierno, pues no querían que ganara. Querían a otra persona, y justo ayer le mostraron su apoyo”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Ese ungimiento de Petro, yo se lo dije a Angélica antes de llegar a la plenaria, significaría su derrota, porque en estos momentos a Petro no lo quieren en el Congreso. Muchos le votan por los acuerdos y la mermelada”.

El creador de contenido recalcó finalmente en la publicación que al presidente Petro no lo quieren actualmente en el Congreso de la República y que fue uno de los grandes perdedores de la jornada.

Cabe mencionar que Angélica Lozano aseguró aceptar la decisión que tomó la plenaria del Senado. En conversación con El Tiempo, se mostró tranquila y expresó que la presidencia de Name es un logro alcanzado por la Alianza Verde.

“Yo he competido y siempre respeto los resultados. Lo único es que había una decisión de bancada de doce senadores, de trece, pero yo nunca peleo con los resultados. Fui clara con la bancada desde que surgió esta posibilidad y no pasa nada. Pasaré la página, no hay ningún lío”, precisó en ese medio.