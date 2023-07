“Me preocupan tres cosas”: oposición recalca los temas que el presidente Petro omitió en su discurso del 20 de julio en el Congreso

“En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas. Santos, pues, no alcanzó, en nuestro Gobierno van 30.000 hectáreas en un año. Si me gustara congraciarme comparándome con Duque es fácil, pero no vale la pena (…) Al Congreso le digo, la demanda del petróleo y el carbón va a caer permanentemente en los próximos años, y ya cayó este año, y no es por capricho de Petro, es por la realidad del mundo, no es Petro, es el mundo”, fueron algunas de las declaraciones del presidente Petro, ante el Congreso.