“No voy a vestir con hojas de plátano”: congresista Esmeralda Hernández respondió por su foto en Cuba vestida con marcas americanas

“Yo no conocía Cuba. Estuve en Cuba unos días y quienes conocen Cuba es una foto obligada que se sometió a las miles de interpretaciones que da la foto. Aquí hay que hacer una distinción y es que Cuba es un país maravilloso, con una gente maravillosa, pero allí yo no estaba defendiendo de ninguna manera lo que sucede hoy con Cuba. El Che Guevara es un ícono de las izquierdas latinoamericanas en una época determinada del auge de izquierdas latinoamericanas”, dijo inicialmente.

Posteriormente, Hernández aseguró que la gente se molestó por su costosa vestimenta y no le encontró razón. “A la gente lo que le tiene que preocupar es lo que uno tiene en la cabeza. A una mujer política de izquierda se ha vendido la idea de que tenemos que vestirnos con hojas de plátano. Yo soy orgullosa de lo que me pongo, de lo que tengo, porque lo he trabajado, porque lo he luchado, porque llevo más de 18 años al servicio de la ciudadanía”.