“Siempre respeto los resultados”: la reacción de Angélica Lozano tras no ser elegida presidenta del Senado; ¿cómo queda la Alianza Verde?

Este jueves 20 de julio, además de la celebración por el Día de la Independencia, en Colombia se instaló otro periodo legislativo en el Congreso de la República. La jornada anterior estuvo marcada por ‘sorpresas’ como la elección de Iván Name para encabezar ese órgano, en reemplazo de Alexander López.

Iván Name, nuevo presidente del Senado. | Foto: Esteban Vega

Aunque a último momento el Gobierno había respaldado a la senadora, Angélica Lozano, para figurar como representante del Congreso, fue el barranquillero Name quien, con cuatro votos más, terminó escogido para ese cargo. Inicialmente, se preveía que Lozano sería la sucesora de López por el ‘impulso’ del Ejecutivo y, en concreto, del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Name ha sido reelegido como senador durante cuatro períodos consecutivos, además de desempeñarse como representante a la Cámara por Bogotá en dos ocasiones. Su nombre tampoco ha pasado desapercibido al hacer parte de cambios en la Constitución de 1991. También fue concejal en la década de los noventa.

Elección de Iván Name: la derrota que sacó corriendo a Luis Fernando Velasco del Congreso

Contexto: Elección de Iván Name: la derrota que sacó corriendo a Luis Fernando Velasco del Congreso

Así reaccionó Lozano tras perder la presidencia

“Yo he competido y siempre respeto los resultados. (...) Lo único es que había una decisión de bancada de doce senadores de trece, pero yo nunca peleo con los resultados”, afirmó Lozano. “Fui clara con la bancada desde que surgió esta posibilidad y no pasa nada, pasada la página, no hay ningún lío”, añadió a ese medio.