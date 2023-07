Name habla de los retos en esta nueva legislatura del Congreso como presidente del Senado

El congresista, Iván Name, habló con los medios sobre los retos que le esperan en este segundo periodo legislativo, luego de ser elegido con 105 votos (54 lo hicieron por el senador, 50 por la senadora, Angélica Lozano y un voto fue anulado) como nuevo presidente del Senado.

“Los retos son la continuación del estudio de las reformas propuestas por el Gobierno, de los proyectos que presentan los senadores y sobretodo una conversión suficiente de los parámetros en los que nos vamos a entender para que sean en la armonía, en el entendimiento, en el respeto de las dignidades que representa el Congreso”, dijo el senador.

Gracias a Dios, a los colombianos y al respaldo de mis colegas.

Gracias a Dios, a los colombianos y al respaldo de mis colegas.

Asumo mi compromiso para seguir construyendo desde el Congreso el país que queremos.

Y es que son varias las reformas que durante el periodo anterior legislativo no prosperaron en el Congreso y generaron fuertes polémicas y divisiones, entre ellas la de la salud, la laboral y la pensional. Ahora se suma la presentación de la educativa que busca que sea un derecho fundamental y plantea el grado 12 en los colegios.

Name indicó que espera que “todos podamos trabajar de manera cohesionada en búsqueda del mejor entendimiento para que ajustemos porque las reformas son propuestas que el Congreso estudia y que las aprueba o no, de acuerdo a las conveniencias del país”.

"Estamos convencidos de que el país necesita una reinstitucionalización y por ello hay la mejor disposición", dijo Name a los medios como presidente del Senado.

En sus primeras declaraciones ante la prensa también aseguró que “estamos convencidos de que el país necesita una reinstitucionalización y por ello hay la mejor disposición”.

Name dijo que hará su primera visita al presidente, como el líder del Senado, “para disponer el itinerario y el mejor camino en el entendimiento de todas las ramas del poder público y subsiguientemente visitaré la rama Judicial para que podamos entre todos buscar una mejor nación y un mejor Estado que pueda ofrecer avance y bienestar para el país”.

Recordó que además de esos consensos también está el ciudadano vinculado al Congreso haciendo propuestas a través de “los canales que tenemos porque no solamente oiremos las voces institucionales que hay sino también abriremos unos canales de participación ciudadana que nos parece importante” para enriquecer y reforzar las reformas.

"No hay que prevenir al Parlamento ni ponerle la camisa de la fuerza de las coaliciones", tras su elección como presidente del Senado.

“No es una fábrica de leyes”

Name mencionó que el Parlamento “no solo una fábrica de leyes” sino que también “un filtro para las leyes que no sean convenientes”.

Ante el alejamiento de la coalición de partidos que apoyó a Petro durante el primer año de legislatura y encarrilarla, Name señaló que “nosotros no vamos a girar en torno al tema de las coaliciones, a mí me gusta muchísimo más el voto libre de las bancadas, que unas y otras debatan y por supuesto el alineamiento de las fuerzas frente a una u otras propuestas”.

“No hay que prevenir al Parlamento ni ponerle la camisa de la fuerza de las coaliciones. Las coaliciones terminan siendo muchas veces excluyentes. Vamos a buscar que la coalición seamos todos”, manifestó.

Por eso, Name sostuvo que “aquí no ganó ninguna coalición ni de Gobierno ni de oposición” frente al tema de las reformas y el nuevo período legislativo, al tiempo que consideró que “no perdió nadie porque nosotros no tenemos un sesgo o un rasgo sino el del Capitolio, el del Congreso y la buena voluntad y disposición para trabajar”.

Una de las decisiones más importantes que tendrá el Senado y su presidente es la elección del nuevo contralor general, ante lo cual dijo que " ese proceso se hará como debe ser. No me he sentado todavía con el presidente saliente (Alexander López), no sé cómo esté de avanzado pero lo haremos de la manera correcta y conveniente.

El senador Name fue el último competidor por la Presidencia del Senado en anunciar sus intenciones políticas. Angélica Lozano e Inti Asprilla fueron los primeros en salir al ruedo y, ante las divisiones entre ambos, la tercería de Name se impuso.