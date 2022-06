Juan Manuel Galán le pide a Petro que se comprometa a continuar metro de Bogotá, como lo hizo el ingeniero Hernández

Juan Manuel Galán, que apoya la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández y quien ha denunciado que Gustavo Petro le comentó que buscaría frenar el metro de Bogotá si es presidente, le pidió al candidato del Pacto Histórico que se comprometa públicamente a continuar esa obra si es elegido.

“Muy importante conocer el compromiso de Gustavo Petro con Bogotá y los bogotanos sobre el metro. El de Rodolfo Hernández es contundente”, comentó Galán.

Muy importante conocer el compromiso de @petrogustavo con Bogotá y los Bogotanos sobre el metro. El de @ingrodolfohdez es contundente. https://t.co/B9OeUPyDzV — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) June 15, 2022

El mensaje que Galán recogió del ingeniero fue uno en el que aseguró que si es presidente seguirá con la ejecución de ese proyecto como está planteado. “De ser presidente, no me opondré a que se ejecute el proyecto del Metro de Bogotá, como inicialmente se presentó. No trancaré las obras y cumpliré fielmente los compromisos y los acuerdos que tiene la nación con el metro”, afirmó el ingeniero.

Galán ya había hecho la alerta de que, según él, Petro le reconoció que si llega a la Casa de Nariño buscaría frenar el metro de Bogotá. “Nos dijo que si llegaba a la Presidencia quería crear una comisión técnica entre la Nación y la Alcaldía (de Bogotá) para evaluar los estudios del metro, porque él no reconoce que el metro tenga estudios”, le contó Galán a SEMANA.

El líder del Nuevo Liberalismo agregó que ese proyecto ya está en marcha y que frenarlo sería desastroso. “Él lo que dice es que ese metro no tiene estudios. Eso lo que significa es que a todo ese proceso avanzado, y que ha costado tanto para que Bogotá tenga finalmente un metro, le va a poner un freno en seco, no es cualquier cosa”.

El metro de Bogotá se ha vuelto una discusión central en el país porque es la primera vez que el proyecto está tan avanzado. Petro, por su parte, siempre se ha mostrado en desacuerdo porque en su alcaldía buscó que fuera subterráneo.

A la alerta se suma que en medio de la campaña Petro reconoció que si es elegido revisaría la continuidad de ese proyecto.

“Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy, la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y, mientras no presente estudios, no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”, comentó el candidato en marzo de este año.

El senador electo Miguel Uribe, del Centro Democrático, también alertó que si Petro llega a la Presidencia podría frenar el metro. Enrique Peñalosa, que sacó ese proyecto adelante en su administración, también lo cuestionó.

“Ahora Gustavo Petro les dice a los bogotanos que los va a dejar sin metro. Él con su arrogancia infinita dice que va a parar el proyecto del metro que se está construyendo, que está contratado, que está financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones”, dijo el exalcalde de la capital.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le agradeció en las últimas horas al ingeniero el compromiso con ese proyecto. “Los ciudadanos de Bogotá y esta alcaldesa agradecemos profundamente el compromiso del ingeniero Rodolfo Hernández de continuar integralmente los proyectos que estamos financiando y ejecutando con la nación: la primera y segunda línea del metro, el corredor calle 13 y el Regiotram de Occidente”, señaló López.

Además, ha dicho que por la etapa en la que está el metro de Bogotá, no tiene vuelta de hoja. “Más reversa tiene un río que el metro de Bogotá. No hay ninguna probabilidad de que tengamos alguna reversa, ningún atraso, hemos esperado 60 años y no vamos a permitir que nos hagan esperar más”.

La senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa, y quien recientemente se sumó a la campaña de Petro, dijo que “sería una atrocidad romper el proceso del metro”.