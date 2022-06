Juan Manuel Galán se ratifica en que Petro quiere importar petróleo de Venezuela y desmiente haberle pedido cargos

El líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, en diálogo con SEMANA, afirmó que cuando conversó con Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico le reveló que buscaría importar petróleo de Venezuela, en caso de llegar a la Presidencia.

“Él cree que el abastecimiento estratégico energético del país debe depender de Venezuela”, dijo Galán, quien cuestionó esa postura.

“Colombia no puede depender de ningún país para garantizar su seguridad energética y allí está también la fuente de financiación de los programas sociales que se necesitan para atender a la gente más vulnerable y afectada por la pandemia”, agregó Galán.

“(Petro) dijo que Colombia era privilegiada de ser vecino de la primera reserva mundial de petróleo del mundo y que simplemente se trataba de conectar a Colombia con un tubo de Venezuela para que nos abasteciéramos”, afirmó Galán.

“Los programas de subsidios para los más pobres, los adultos mayores, las mujeres, vienen de esos recursos petroleros. Me parece gravísimo”, dijo Galán.

El excandidato también le detalló a SEMANA que Petro les insinuó que frenaría el metro de Bogotá. “Nos dijo que si llegaba a la Presidencia quería crear una comisión técnica entre la Nación y la alcaldía (de Bogotá) para evaluar los estudios del metro, porque él no reconoce que el metro tenga estudios”, alertó Galán.

Y agregó: “Él lo que dice es que ese metro no tiene estudios. Eso lo que significa es que a todo ese proceso avanzado, y que ha costado tanto para que Bogotá tenga finalmente un metro, le va a poner un freno en seco, no es cualquier cosa”, dijo.

Galán contestó a los señalamientos que ha hecho el candidato del Pacto Histórico en las últimas horas, en los que dijo que supuestamente los del Nuevo Liberalismo le habrían pedido pagar las deudas del partido, manejar las relaciones internacionales y hasta poner a Carlos Fernando Galán en la alcaldía de Bogotá. “Eso es falso. Es una mentira, una calumnia”, enfatizó el líder de la colectividad.

El excandidato agregó que quienes estuvieron en esa reunión son testigos de que eso nunca se pidió. Allí estuvo, por ejemplo, Rubén Darío Ramírez y Andrés Talero, quienes según Galán pueden ratificar los temas que se conversaron.

“(Ellos) pueden corroborar exactamente los términos de la conversación y lo que se habló con Gustavo Petro. En ningún momento se le pidió ningún puesto, ni ningún apoyo para la alcaldía ni menos dinero para cubrir deudas”, dijo el excandidato del Nuevo Liberalismo.

Galán considera que estos ataques salen a flote por la decisión que tomaron de apoyar a Rodolfo Hernández y no a Petro. Además, porque la estrategia del líder del Pacto sería pintar un escenario “binario”, y que el que no esté con él es el enemigo.

“Como nosotros decidimos como partido, como organización política, no acompañarlo, automáticamente nos convirtió en sus enemigos, él y sus seguidores. Y como ya sabemos las tácticas que ellos usan: la difamación, la injuria, la calumnia, la agresión, la descalificación, el insulto permanente, pues eso denota que no tienen argumentos de ninguna especie”, cuestionó Galán.

Carlos Fernando Galán también se pronunció sobre estos cuestionamientos. “Gustavo Petro con calumnias busca destruir al que no piense como él, al que no lo apoye. Una persona así no debería ser presidente de la República. Qué garantías habrá para quienes no piensen como él, para quienes lo critiquen”, aseguró el exconcejal de Bogotá.