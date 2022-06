Claudia López le agradeció a Rodolfo Hernández su compromiso con el metro de Bogotá; Petro lo frenaría

El candidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró en las últimas horas que, de ser elegido presidente de la República en las elecciones de este domingo 19 de junio, no se opondrá al avance de las obras del Metro de Bogotá.

En una conversación en vivo con sus seguidores en sus redes sociales, el exalcalde de Bucaramanga dejó claro que está comprometido con el desarrollo de la capital del país y que cumplirá los acuerdos de cofinanciación para este proyecto de infraestructura.

“De ser presidente, no me opondré a que se ejecute el proyecto del Metro de Bogotá, como inicialmente se presentó. No trancaré las obras y cumpliré fielmente los compromisos y los acuerdos que tiene la Nación con el metro”, dijo Rodolfo Hernández.

Ante la respuesta del candidato presidencial, en la mañana de este miércoles, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, agradeció el respaldo que Hernández le daría a la primera y segunda línea del metro, además de otros proyectos de infraestructura vial.

“Los ciudadanos de Bogotá y esta alcaldesa agradece profundamente el compromiso del ingeniero Rodolfo Hernández de continuar integralmente los proyectos que estamos financiando y ejecutando con la Nación: la primera y segunda línea del metro, el corredor calle 13 y el Regiotram de Occidente”, afirmó López.

De acuerdo con la mandataria local, “continuar y mejorar la infraestructura vial y social, avanzando y no retrocediendo, con total transparencia y justicia social, es lo que requieren Bogotá y Colombia”.

Los ciudadanos de Bogotá y esta Alcaldesa agradece profundamente el compromiso de @ingrodolfohdez de continuar integralmente los proyectos que estamos financiando y ejecutando con la Nación: la primera y segunda línea del metro, el corredor calle 13 y el Regiotram de Occidente. https://t.co/boKzNJ5Eaq — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 15, 2022

López aprovechó su mensaje en Twitter, para desearle éxito a Hernández en la contienda electoral del próximo domingo. “Gracias querido Rodolfo por el compromiso. Los bogotanos irán libremente a las urnas este domingo. Suerte. Un abrazo”, señaló.

Estas declaraciones de Rodolfo Hernández y posterior agradecimiento de López, se dan luego de que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, asegurara que de llegar a la Casa de Nariño, revisará la viabilidad de continuar con el metro elevado en Bogotá.

En un debate del Pacto Histórico en la alianza digital de SEMANA y El Tiempo, el líder de la Colombia Humana se refirió así al metro de Bogotá: “Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy, la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”.

Ese día, el 8 de marzo, Petro agregó: “Si no avanzan esos estudios durante estos meses y llegamos a la realidad de un nuevo gobierno, entonces creamos una comisión para hablar con la empresa china y el gobierno chino, verificar por qué no ha avanzado en los estudios, si tienen, aunque sea unos estudios parciales, compararlos con los estudios del metro subterráneo y tomar la decisión costo/beneficio más favorable para la ciudad de Bogotá”

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el candidato del Pacto Histórico afirmó que “el metro de Bogotá no se está ejecutando porque no están los estudios del metro elevado” y por lo tanto, ordenaría una evaluación técnica al contrato del metro en la capital del país.

El pronunciamiento de Petro llevó a la alcaldesa López a señalar en los últimos días que las obras no son de los gobernantes, sino de la ciudad.

“Las obras no son de los gobernantes, menos de los candidatos, ¡son de la gente!”, precisó Claudia López luego de extenderle una invitación a los dos candidatos para reunirse y hablar de los proyectos que hoy se adelantan en la ciudad.

De igual forma, manifestó que “la primera línea del metro está contratada, en construcción y no tiene reversa. La segunda línea del metro a Suba/Engativá también avanza” y agregó que “Bogotá, como Colombia, quiere ir para adelante, ¡no para atrás!”.

Las obras no son de los gobernantes, menos de los candidatos, son de la gente!



La primera línea del metro está contratada,en construcción y no tiene reversa. La segunda línea del metro a Suba/Engativa también avanza.



Bogotá, como Colombia, quiere ir para adelante no para atrás! https://t.co/T10Hipi1fn pic.twitter.com/4sOmq2xb3i — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 6, 2022

Semanas atrás, López ya había advertido que bajo ningún motivo el proyecto del metro de Bogotá tendrá reversa en la ciudad.

“Más reversa tiene un río que el metro de Bogotá. No hay ninguna probabilidad de que tengamos alguna reversa, ningún atraso, hemos esperado 60 años y no vamos a permitir que nos hagan esperar más”, dijo en su momento.