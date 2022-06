“Estamos hartos del uribismo”: Claudia López tras golpe en su contra por suspensión del POT

Luego de la suspensión provisional que decretó un juez de Bogotá del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la alcaldesa Claudia López, en vez de aceptar los posibles errores en los que incurrió la administración distrital en el trámite del proyecto y posterior expedición del decreto, atacó al uribismo por la decisión del juzgado.

De acuerdo con la mandataria, el senador electo Miguel Uribe, quien fue el que demandó el POT de Bogotá, “es un politiquero uribista y peñalosista”, “un politiquero perfumado que fue derrotado en las urnas” y aseguró que los colombianos están cansados del uribismo que “ni hacen, ni dejan hacer”.

“Esta demanda la está poniendo el exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, el hoy senador uribista, el mismo candidato que perdió las elecciones a la Alcaldía y quedó de último en 2019. Esta es la defensa siempre de estos politiqueros tratando de impedir que Bogotá tenga unas normas que le aseguren vivienda digna a los bogotanos. Este país está harto de la politiquería del uribismo”, dijo de forma tajante la alcaldesa López.

“¿Qué parte de que estamos hartos de ustedes señores del uribismo no han entendido? De que ni hacen ni dejan hacer, de que no dejan hacer justicia social, de que no dejan generar empleo, de que no dejan generar educación, de que no dejan generar vivienda digna, esa es la discusión política”, complementó Claudia López en entrevista con Blu Radio.

La mandataria afirmó que la Alcaldía de Bogotá apelará la decisión del juez ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, porque no permitirá “que unos politiqueros perfumados del uribismo sigan impidiendo con argucias jurídicas lo que han perdido contundente y sistemáticamente en las urnas”.

Posteriormente, la alcaldesa López mencionó: “el peñalosismo y el uribismo son un peligro para Colombia y Bogotá, por eso es que los hemos derrotado”.

“Esa politiquería perdió en las urnas, perdió en Bogotá, perdió en Colombia y quieren seguir imponiéndole su visión vetusta, politiquera, injusta”, agregó López minutos después.

Ahora, frente a la suspensión del POT y la apelación que la Alcaldía de Bogotá presentará ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, López precisó que se trata de una controversia jurídica. “Iremos al tribunal, que en cuestión de unas semanas terminará dándonos la razón. Ese es el debate jurídico, la norma y la jurisprudencia es muy clara”.

Según la burgomaestre, la ley es clara en establecer un periodo de 90 días para que un Plan de Ordenamiento Territorial sea estudiado por el Concejo, “si no para qué se establece un plazo”, indicó.

“El POT cumplió con todos los trámites. Si en 90 días el Concejo no se pronuncia y no lo niega, se expide por decreto, porque una ciudad no puede quedar al vaivén de los saboteos e intereses de politiqueros”, subrayó la alcaldesa.

La respuesta de Miguel Uribe no se hizo esperar, que enfatizó que el POT de Claudia López es arbitrario e ilegal. “Una vez más celebro la decisión del juez de suspender provisionalmente el Plan de Ordenamiento, que además de haber sido expedido ilegal y arbitrariamente, es completamente inconveniente”, comentó.

El senador electo del Centro Democrático agregó: “queda claro la manera tramposa y abusiva en la que Claudia López promovió una avalancha de recusaciones para evitar el debate de fondo y poderse ‘autohabilitar’ para expedirlo por decreto, no le funcionó”.

Y en un mensaje directo a la alcaldesa, Uribe indicó: “corrupta es la persona que pretende incumplir la norma, no quienes queremos hacer que se cumpla. Usted está acostumbrada a la soberbia, a la arrogancia, pero hoy más que nuca tenemos que defender la democracia que tenemos y que está en riesgo por cuenta de políticos como usted”.

Finalmente, el exsecretario de Gobierno cuestionó a López por desviar el debate técnico del POT a una conversación política, “recurriendo a acusaciones personales y falsas que no son justificables. Es Claudia López la que ha hecho política acostumbrada a denigrar del otro, a calumniar”.