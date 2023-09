¿La cédula digital en Colombia es obligatoria y hay multas económicas por no sacarla?

La masificación de la cédula digital en Colombia inició el 31 de agosto de 2022, desde entonces la Registraduría Nacional del Estado Civil comenzó un plan para que los colombianos sacaran este nuevo documento que tiene muchos beneficios. Sin embargo, la acogida no ha sido tan fuerte entre la ciudadanía.

Ahora bien, muchas personas se preguntan si sacar la cédula digital es obligatorio. La respuesta es no. No es indispensable, pero es lo más recomendable para aprovechar todos los beneficios que tiene el documento. Así mismo, tampoco hay sanciones para quienes no la tengan.