La complejidad de vivir con una enfermedad huérfana. Esta es la historia de David, un niño que tiene una condición médica que se diagnostica por primera vez en Colombia

A sus 8 años, David Pérez no puede jugar fútbol con otros niños. Quisiera hacerlo con sus amiguitos; imaginar, mientras se divierte detrás de un balón, que es Kevin Mier, Jefferson Duque o alguno de los futbolistas de Atlético Nacional, el equipo del que es hincha; sin embargo, cualquier mínimo golpe podría poner en riesgo su vida.

Este niño tiene una enfermedad huérfana, que aunque se conoce como trombocitopatía genética con afectación en el gen GNE, no tiene un nombre médico definido aún. A Gloria, su mamá, le han dicho que es el único caso en el país y en Latinoamérica. En el mundo se han registrado apenas nueve casos documentados.

La enfermedad se le manifiesta con constantes hemorragias nasales, se le bajan las plaquetas, necesita transfusiones de sangre, sus defensas no son las mejores y su médula ósea no está bien. “Lo que nos dicen los médicos es que más adelante puede haber fallas neuromusculares. Las hemorragias son tan fuertes que vomita constantemente y cuando le dan, no le paran y hay que correr al médico”.