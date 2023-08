La Contraloría abrió proceso en contra del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por posibles irregularidades en un contrato de alumbrado público

SEMANA conoció que la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alumbrado en Villavicencio cuando se desempeñaba como alcalde de esa ciudad.

De acuerdo con la Contraloría en el auto 0238 del 23 de junio de 2023, durante su administración como alcalde de Villavicencio, entre los años 2012 y 2015, Zuluaga modificó, mediante un acta, las condiciones del contrato de concesión del alumbrado público, favoreciendo al privado al haber incorporado la metodología de los costos máximos definidos. Lo anterior, se habría hecho a pesar de no contar con las condiciones técnicas y financieras establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Dichas actuaciones, según la Contraloría General del Meta, “afectaron económicamente el contrato desde mayo de 2015 hasta su liquidación, en contravía de los intereses del municipio y específicamente de la prestación del servicio de alumbrado público”.

Además, el órgano de control advierte que para el año en que se suscribió la modificación al contrato de concesión, el concesionario no había realizado la modernización permanente a la que estaba obligado, “ya que el alumbrado público del municipio no contaba con un sistema eficiente de energía eléctrica, que generara ahorro y que cumpliera con el uso racional de la energía”.

El proceso por responsabilidad fiscal se hace por por más de 20 mil millones de pesos y vincula también como posibles responsables fiscales al jefe de la oficina de contratación de la época, Juan Mario Flórez; al concesionario del servicio de alumbrado público “Iluminación Villavicencio S.A.S.”, del poderoso contratista William Vélez y a la empresa a cargo del contrato de interventoría.

El hoy gobernador del Meta deberá ahora responder por sus actuaciones por el daño patrimonial en cuestión que se le acusa, en contravía de la ciudad de Villavicencio y los beneficiarios del servicio del alumbrado público.

Críticas del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, al presidente Gustavo Petro por las condiciones del cese al fuego con el ELN | Foto: Tomado de @JuanGZuluaga en Twitter / Presidencia

Presidente Petro furioso con el gobernador del Meta por pedir la renuncia del minInterior

El pasado 17 de agosto se dio un fuerte choque se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, luego de que el dirigente departamental le pidiera al mandatario colombiano la renuncia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de calificarlo de “hipócrita” e “incompetente”.

El jefe de Estado estalló contra Zuluaga a través de su cuenta personal de Twitter, y paró en seco al gobernador, exigiéndole que no se metiera en la definición de su gabinete de ministros.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente Petro le mando un agudo dardo al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, advirtiendo que él no se mete en la definición del gabinete de esa región del país.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”, trinó Petro.

Yo no me meto en la definición del gabinetr del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional. https://t.co/DyB7FLqmS1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2023

Para el país no es un secreto que las relaciones entre el Gobierno nacional y algunos gobernadores del país no atraviesan su mejor momento. Esto quedó sobre la mesa este miércoles 16 de agosto, cuando el gobernador del Meta arremetió contra el ministro del Interior porque cuestionó las recientes críticas de los mandatarios regionales contra el Gobierno nacional.

Zuluaga dijo que Velasco es “un incompetente ministro de gestión gris que, ante el llamado de los gobernadores alertando sobre la grave situación de seguridad en el país, sale a responder que el tema es electoral”.

Y agregó: “Sea serio, ministro Luis Fernando Velasco, no les falte el respeto a los colombianos. Los muertos, las masacres y los atentados son reales, aquí el único hipócrita es usted”. A renglón seguido, le pidió la carta de renuncia.

Juan Guillermo Zuluaga y Luis Fernando Velasco. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

La molestia de Zuluaga surgió por la despachada de Velasco en una conferencia de prensa este miércoles en contra de los mandatarios que critican al Gobierno Petro por la desconexión con los departamentos y la falta de atención a los problemas de seguridad.

“No me parece prudente que los gobernadores, en período electoral, algunos de ellos con candidatos propios, quieran convertir ese tema, que debe ser nacional, en un tema electoral”, dijo el ministro.

¿Está queriendo decir que los gobernadores hacen política?, le preguntó la prensa al alto funcionario. “No, los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región”, respondió el ministro.

Uno de los periodistas que asistió a la conferencia de prensa lo increpó: “Ministro, usted dice que hay gobernadores que tienen candidatos” a lo que Velasco, visiblemente molesto, le dijo: “Ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga su candidato. Hombre, dejemos de ser hipócritas y hablemos las cosas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo les pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate electoral pausado porque esta responsabilidad es de absolutamente todos”.