La dura denuncia de José Félix Lafaurie: la ONU no presentó el informe de incumplimientos y violaciones del cese al fuego por parte del ELN

José Félix Lafourie, presidente ejecutivo de Fedegán e integrante del equipo negociador del Gobierno con el ELN, advirtió que durante el pasado ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Misión de la ONU, vocera oficial del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), no presentó el informe de los incumplimientos y violaciones del ELN durante el cese al fuego.

En su más reciente columna semanal en Contexto Ganadero, titulada “180 días después”, dijo: “El informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese , pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las “interpretaciones” del ELN, ya no solo semánticas –secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son “impuestos”–, sino de valoración de sus compromisos firmados ”.

“El informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió", dice Lafaurie. (AP Foto/John Minchillo, archivo) | Foto: AP

Recordó que, sobre el secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como marco de referencia el Derecho Internacional Humanitario. “Entonces, si el DIH proscribe la ‘toma de rehenes’, el Acuerdo también debe proscribirla y, por supuesto, obligar al ELN, precisando además que todo secuestrado es rehén , ya sea para exigir un pago o por razones ‘políticas’, lo cual incluye a los miembros de la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no existen ‘prisioneros de guerra’”, manifestó.

Un informe del Cerac, externo y no vinculante, registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos. | Foto: afp

Sin embargo, informó que al cierre de la ronda se publicó el informe del Cerac, externo y no vinculante, que registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos.

A su vez, Lafaurie destacó tres hechos importantes en la negociación. El primero, la prórroga del cese por 180 días, “con el compromiso de suspender retenciones económicas –secuestros extorsivos–, que ahora serán objeto de seguimiento por el MMV; no obstante, empañado por la imposición de dos condiciones: “unilateral y temporal”, pues dejar de secuestrar no es un favor unilateral del ELN a la Mesa o al Gobierno, sino una exigencia del país, y no temporal, sino permanente, por ser un crimen de lesa humanidad, con o sin cese”, puntualizó.