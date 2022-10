La exdirectora de la SAE le confesó a SEMANA que estuvo amenazada mientras desarrollaba sus funciones en la entidad

En diálogo con la revista SEMANA, la exdirectora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) manifestó que estuvo amenazada, denunciada y con muchos enemigos durante su papel como funcionaria en la entidad en la que estuvo seis años, en los gobiernos Santos y Duque.

La funcionaria recalcó que dentro de sus objetivos estaba verificar el inventario y recuperar el control de los activos recibidos en 2014, pero eso le costó muchas veces su tranquilidad. Sostuvo que, cuando se recibió la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, fue un caos.

María Virginia Torres (M. V. T.): todo era un caos. No había cuentas individuales de la productividad o gastos de cada uno de los bienes. No había aseguramiento de la información que entraba o salía de las bases de datos. Había muchos procesos penales contra gente de la DNE. No se sabía el estado físico, jurídico ni económico de los bienes. Se hizo una validación del inventario de inmuebles con registro fotográfico, acta de visita y hallazgos sobre ocupación ilegal. Esto tardó casi cuatro años.

Actualmente la exfuncionaria, que cuenta con un título como abogada de Universidad Externado de Colombia, se desempeña como directora de Abastecimiento del Grupo de Energía de Bogotá.

Hoy en día como exfuncionario se refirió a cómo dejó la entidad, SAE.

M. V. T.: dejé SAE absolutamente procedimentada, al detalle. Importante sería que se aclare, ¿qué es lo que se perdió? ¿Hablan de la DNE? Para afirmar que hay activos perdidos, importante que aclaren qué no aparece, porque hasta cuando yo entregué, ya estaba verificado el inventario, registrado y asegurada la información.

Coloqué más de 100 denuncias penales, los empleados entraron con polígrafos y pruebas técnicas. Iniciamos montones de procesos de rendición de cuentas y procesos ejecutivos para recuperar cartera de los depositarios antiguos.

En la sede había 78 cámaras en cinco pisos y una sala de atención al público con grabación y audio. Se grababan las pantallas de los computadores y todas las llamadas entrantes y salientes.

Nunca atendí políticos, ni personal ni telefónicamente, y firmé más de 4.000 desalojos. Estaba amenazada, denunciada y con muchos enemigos.

Soy una técnica. Evidentemente era muy incómoda en todos los niveles ante los delincuentes, ante los depositarios e incluso ante funcionarios gubernamentales. No hacía favores, ni obedecía ciegamente órdenes. Los que me conocen saben perfectamente que no le tengo miedo a nada.

También señaló que la Fiscalía General de la Nación entregaba cifras que no correspondían:

Los activos administrados por la SAE ascienden a más de 30.000 en todo el país, siendo los Llanos Orientales la región con más predios. - Foto: archivo semana

SEMANA: ¿qué más lograron evidenciar?

M. V. T.: evidenciamos que había inexactitud en la información que la Fiscalía General de la Nación anunciaba. Por ejemplo, decían que se había iniciado extinción sobre 630 bienes e iba uno a ver y eran 600 vacas, diez carros y 20 casas o, cuando iban a las diligencias, no secuestraban todo lo que anunciaban. La información de SAE al final era la más sana.

También las cifras de los positivos de la Fiscalía eran locas, todo lo anunciaban en billones. Cifras infladas.

Torres ha ejercido 31 años como profesional al servicio del sector público. Ha ocupado cargos ejecutivos y gerenciales como Presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE SAS, directora de Gestión de Recursos y Administración Económica de la Dian, y directora jurídica de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, entre otros.