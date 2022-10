Escándalo en la SAE | ¿Qué se sabe de los miles de vehículos y bienes de la mafia que están aún sin ser ubicados?

En principio, se habla de que unos 4.000 vehículos decomisados a los mafiosos están perdidos y 1.559 bienes inmuebles aún no han sido ubicados

Uno de los escándalos más controversiales en materia de corrupción de los últimos años tiene consigo el nombre de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad que surge tras la desaparición de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) cuya liquidación también se debió a graves hechos de corrupción.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro hizo unos duros señalamientos contra la SAE y le pidió al fiscal Francisco Barbosa que investigue y contraste todos los inventarios para determinar cuál es la magnitud real de los bienes de la mafia, que literalmente se habrían esfumado en los últimos ocho años.

Uno de los puntos clave de las investigaciones adelantadas por SEMANA tiene que ver con los vehículos y los bienes de los que se le han perdido rastro y la estrategia de terceros para apropiarse de forma irregular de estos predios y automóviles decomisados a la mafia.

En principio, se habla de que unos 4.000 vehículos decomisados a los mafiosos están perdidos, un dato escandaloso.

Entre ellos, hay carros de alta gama y de marcas como Ferrari, Porsche o Jaguar. Pero eso no es todo. Según un balance de la SAE, conocido por SEMANA, desde 2018 ya había 1.559 bienes inmuebles por ubicar. Eso quiere decir que, aunque hay alguna evidencia de su existencia en papeles, nadie tiene certeza de su ubicación ni de qué uso se les estaría dando.

María Virginia Torres, quien estuvo al frente de la SAE entre octubre de 2014 y julio de 2020, aseguró que, cuando se intervino la DNE, tenían un sistema llamado Faro y durante la liquidación se migró.

Según la ex funcionaria, no se encontraron las actas de migración del sistema ni se recibió una copia de Faro, “Incluso llegaron anónimos que decían que en esa migración se eliminaron activos, pero no teníamos forma de contrastar o verificar esa información. Todo era un caos”, dijo Torres.

Los vehículos en manos de la SAE

De los vehículos que sí se encontraron, se hará una subasta organizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para monetizar los bienes, en este caso, de Juan José Valencia, alias ‘Falcón’, que al ser extraditado dejó en Colombia varios bienes soñados y vehículos de lujo que tenía el supuesto cabecilla financiero del Clan del Golfo.

El primero que entrará a la subasta virtual es un Ferrari 488 Spider, tipo Coupe del 2019. De color Grigio Alloy, tiene apenas 1.703 kilómetros recorridos, un motor V8 y puede alcanzar una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora.

Este fue el anuncio que realizó en su momento el ministro de Defensa del pasado Gobierno, Diego Molano:

En medio de excentricidades fue capturado en Rionegro, Antioquia, alias ‘Andrea’ o ‘Falcon’, uno de los cabecillas del ‘Clan del Golfo’ y mano derecha ‘Otoniel’, jefe máximo de ese grupo armado. ‘Andrea’ controlaba rutas de narcotráfico de Cartagena a países del Caribe y Europa. pic.twitter.com/JSR6F8DZ8D — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 22, 2021

Para poder participar en el remate, los interesados deben pagar previamente $206.841.954, un dinero que, si no se usa, será devuelto después a su propietario. Este auto tiene un costo en el mercado que supera los $1.000 millones.

Con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación también se estableció que varias de las propiedades de Juan José Valencia estaban a nombre de Valencia Zuluaga, familiares suyos y trabajadores de su entera confianza.

Los elementos de prueba indican que muchos de los bienes habrían sido adquiridos con parte de los $60.000 millones que el supuesto cabecilla narcotraficante movía mensualmente por la salida de cocaína para el ‘Clan del Golfo”.