“Nos sentimos estafados”: la pesadilla de varios colombianos que adquieren bienes por subasta en la SAE

SEMANA conoció la historia de dos personas que recibieron bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y hoy, lo que antes era el sueño de conseguir un carro o una casa de buena calidad, terminó convertido en una pesadilla. Precisamente, esta semana, en alerta se declaró el presidente de la República, Gustavo Petro, por los bienes incautados a la mafia bajo la figura de extinción de dominio, preocupación que expresó el jefe de Estado por los inventarios de dichos inmuebles.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano del Pacto Histórico hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para reconstruir los inventarios. En ese sentido, Petro aseguró que podría estar Colombia ante uno “de los peores hechos de corrupción de la historia”.

Tal es el caso de Juan Gabriel Bohórquez y Sergio Galván, dos colombianos que hoy ven cómo su carro, su moto y hasta un apartamento, siguen allí sin poder usarse aunque los adquirieron en la modalidad de subasta. Como Juan y como Sergio, hay varios colombianos que dicen no tener respuesta y denuncian estar tomando un coctel muy amargo, porque reciben vehículos o apartamentos cuyos papeles están en verdaderos líos judiciales cuya respuesta, cada vez, se ve más lejana.

El primer caso es el de Sergio Galván, quien participó en una subasta a finales de 2021. Sergio adquirió una motocicleta. Desde ahí empezó el calvario. Cuenta que, como era a fin de año, no había manera de entregarle su moto porque, le dijeron en la SAE, era cierre de año fiscal y se “iban de vacaciones”. Cuando empezó 2022, la excusa fue creciendo, porque le dijeron que era necesario dejar al día los impuestos: “Luego vinieron más excusas. El proveedor de los trámites, otra empresa, tampoco responde. Tocó pagar una garantía que me salió más cara que la moto”.

Sergio se ha intentado contactar con la Sociedad de Activos Especiales y no ha recibido respuesta: “Cuando yo fui a recibir la moto, estaba en una bodega del banco, bajo el sol y la lluvia. Condiciones deplorables. No lo puedo sacar, porque la moto tiene una medida cautelar, la placa tiene unos problemas, en fin. Es un calvario, no podemos sacar la moto, no podemos vender, no podemos hacer nada”.

Y a todo el dolor de cabeza, se suma que la SAE tiene nuevo presidente, Daniel Rojas. El asunto es que los documentos quedaron firmados por el saliente, Andrés Ávila, y que ahora la excusa es que el proceso para recibir el bien debe iniciar de nuevo.

Pero ahí no para el drama. Sergio adquirió un apartamento que esperaba recibir este año: “Hice el proceso, participé en la subasta. No lo recibí, nunca lo recibí”, cuenta sin revelar más detalles sobre lo ocurrido.

El segundo caso es el de Juan Gabriel Bohórquez, empresario y un hombre que, como muchos colombianos, adquirieron vehículos por medio de la figura de subasta: “En este momento, estamos denunciando al Banco Popular y la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Hace un año compramos un carro, una moto. Pasó un año para su entrega. Y ahora, no hay forma de demandar realmente aunque queramos, porque estamos impotentes por los contratos que ellos estipulan para esos vehículos”.

Puntualmente, el carro no puede transitar porque hacen falta papeles y algunos requisitos para poder hacerlo. Sin embargo, como el mismo Juan Gabriel cuenta, la respuesta de la SAE es nula, lo cual aumenta la incertidumbre.

Cuenta Juan Gabriel que, cada vez que va a la sede de la SAE en Bogotá a intentar explicar que su carro hoy no puede transitar, entre otros dolores de cabeza que tiene el bien que adquirió, la respuesta es nula. El vehículo que tiene parqueado en un taller, ante el riesgo de ser inmovilizado si lo transita, tiene un comparendo de pago pendiente: “Es que no nos dejan ni entrar, los correos es tiempo perdido, responden a los 20 días. Si responden, dicen que tenemos que esperar para que nos solucionen. Y nunca hay solución. Mi caso es uno de muchos que yo sé que están en las mismas, es decir, sacan subastas de bienes que siguen con enredos legales para poder hacer goce de ellos, no tienen solucionados temas de seguros, de impuestos”.

Juan Gabriel denuncia que los contratos, al menos en su caso, están siempre a favor de la SAE y no a favor del comprador.

¿Narcobienes fantasma?

Crece la controversia en Colombia por la ubicación de los bienes incautados a la mafia y afectados con extinción de dominio. Al parecer, más de 5.000 de esos bienes solo aparecen en el papel o en tablas de Excel, como lo reveló el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas.

Rojas manifestó que la entidad del Gobierno nacional deberá hacer un esfuerzo presupuestal para adelantar una tarea especial, la cual estará encaminada a buscar con matrícula y registro en mano cada uno de los bienes incautados y con proceso de extinción de dominio.

“Nos hemos concentrado en bienes rurales por instrucción del señor presidente Gustavo Petro y precisamente es una buena pregunta saber quién aparece como dueño de esos bienes, no hay información efectiva de eso, los predios los tenemos en un Excel, pero no una información verificada de los mismos”, sostuvo Rojas.

Agregó en su declaración: “La Sociedad de Activos Especiales va a hacer una inversión importante en actualizar los inventarios, eso significa ir a buscarlos, caracterizarlos y tener el control de los mismos, en eso esperamos tener el apoyo de las autoridades correspondientes”.

“De la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se trasladaron a SAE de manera documental, es decir en el papel y no de manera material, y entonces tenemos la tarea ahora de ir a buscarlos. Hemos encontrado más de 5.500 predios, bueno, tengo que decirlo, folios de matrícula inmobiliaria que pueden dar incluso una mayor cantidad de predios”, insistió Daniel Rojas.