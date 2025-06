Las pistas de los lingotes de oro de Pipe Montoya que fueron cambiados por latas. Expolicías y funcionarios de la SAE estarían involucrados

Las vueltas de los lingotes de oro y los 68 relojes de alias Pipe Montoya. Hicieron un cambiazo, un juez ordenó enviarlos a extinción de dominio, pero no aparecen

En este caso, la justicia abrió nuevas líneas de investigación en las que se indaga la posible participación en este novelón, en el que cambiaron artículos costosos por simple chatarra y no se ha establecido quiénes son los responsables. La Fiscalía va tras la pista de expolicías, funcionarios de la SAE y particulares que habrían participado del robo.

Incluso, se conoce que en el caso de estos metales de un material ferroso incautados, terminaron en latas pintadas de amarillo, que no eran más que fantasía. Algo muy diferente a los lingotes originales que estaban grabados con varios dibujos en alto relieve con las letras “Reserve Of Zimbabwe” y “one hundred trillion dollars”.

Lo cierto es que entre esas versiones cruzadas, declaraciones y recaudo de pruebas, no se ha llegado a los responsables. Otro hecho que llama la atención es que estos elementos no fueron registrados cumpliendo los trámites y protocolos establecidos para el recaudo de los bienes que son incautados a narcos, por lo que desde un principio no se estableció con claridad su autenticidad, su peso ni su valor comercial.