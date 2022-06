La historia de Vinicio Alvarado, exasesor de Rafael Correa que está en la campaña de Petro y fue sentenciado por corrupción en Ecuador

Las grabaciones reveladas por SEMANA, en donde aparecen miembros del Pacto Histórico fraguando una estrategia de guerra sucia para afectar a otros candidatos de cara a las elecciones presidenciales, destapó múltiples escándalos en el ámbito político del país.

Por ejemplo, en las grabaciones se ve y escucha al senador Roy Barreras cuando habla de un plan para buscar a un narcotraficante que pueda enlodar a Federico Gutiérrez, excandidato del Equipo por Colombia. En otros videos también se analiza cómo atacar a la Centro Esperanza, específicamente a Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

Cada segundo de los escandalosos ‘petrovideos’ ha motivado una reacción por parte de diferentes actores. De hecho, hubo un detalle en las grabaciones que no pasó desapercibido y fue cuando Roy Barreras se refiere a otra persona como ‘Vinicius’. Dicho momento ocurre en el siguiente video, exactamente a partir del minuto 20:30.

“(...) Lo de Fajardo también es una amenaza, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad que nadie la puede tratar mal; pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal (...). Quiero subrayar, Vinicius, estoy totalmente de acuerdo, aprendo todos los días”, se le escucha decir a Roy Barreras en ese aparte de la grabación.

¿Quién es Vinicio Alvarado?

La persona a quien se refiere Roy Barreras es Vinicio Alvarado, un publicista ecuatoriano que ya había trabajado con Gustavo Petro en 2018, también en su campaña presidencial.

Alvarado también se desempeñó como publicista de Rafael Correa desde su primera campaña presidencial, en 2006. Posteriormente, trabajó como secretario Nacional de la Administración Pública de la Presidencia de Ecuador desde 2007 hasta 2013, para luego ser ministro de Turismo entre 2013 y 2014.

En 2020, según reseña la página web de la Fiscalía de Ecuador, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a ocho años de cárcel al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, así como a un listado de funcionarios dentro de los que destaca Vinicio Alvarado, por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

Vale mencionar que los señalados en este caso, incluyendo a Vinicio Alvarado, habían sido cobijados por el dictamen de prisión preventiva emitido por la jueza Nacional Daniella Camacho, el 8 de agosto de 2019.

Se trata de un caso que fue investigado por la Fiscalía ecuatoriana por los aportes irregulares que efectuaron contratistas del Estado para beneficiar al movimiento político de Rafael Correa, Alianza País. Según precisa, los sobornos fueron recibidos por funcionarios del Gobierno de ese entonces.

“Fiscal presentó 15 elementos de convicción: pericias documentológicas, informes técnicos, cotejamiento de manuscritos, informes de extracción y materialización informática. Entre ellos consta el depósito que habría recibido Rafael C., de 6.000 dólares, en su cuenta personal (...)”, reseña la información de la Fiscalía de Ecuador.

Según la sentencia de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, “Vinicio Alvarado ejerció un doble papel dentro de la estructura de corrupción, esto es el de asesor de publicidad, así como de gestor, receptor y beneficiario de dinero ilícito, esto último a través de su empresa Creacional SA”.

Vinicio Alvarado también ha trabajado con Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina. De acuerdo con el diario local Revista Noticias, su primer encuentro ocurrió en 2016, un año después de que finalizara su periodo presidencial. A partir de 2017, ya como senadora, Cristina Fernández de Kirchner habría recibido el consejo del publicista ecuatoriano.

“Vinicio no está en Colombia. Es uno de los estrategas del candidato”, dijo Sebastián Guanumen, el estratega de Petro que montó la campaña sucia contra Federico Gutiérrez. Así mismo, Jorge Rojas, coordinador político de la campaña, también confirmó que están trabajando con el publicista ecuatoriano y, aunque no lo ha visto, dice saber que ha estado colaborando, según citó La silla vacía.

Dado que existe una condena contra Vinicio Alvarado en Ecuador, el publicista hoy es prófugo de la ley en ese país. Sin embargo, al igual que en 2018, nuevamente colabora dentro de la campaña de Gustavo Petro.