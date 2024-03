¿La renuncia de Amelia Pérez a la terna para fiscal fue una jugadita? El presidente de la Corte Suprema responde en SEMANA

La elección de la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se dio este martes en medio de una agitada jornada que no estuvo exenta de controversia. Uno de los puntos que desató mayor debate jurídico fue la renuncia de una de las candidatas, Amelia Pérez. La noticia de su retiro se conoció justo en los momentos en que el pleno de la Corte Suprema se alistaba para tomar la decisión.

SEMANA habló con el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, sobre lo que significó jurídicamente la salida de la abogada Pérez de la terna. El togado explicó que la renuncia fue radicada y presentada ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte no tenía competencia para hacer un pronunciamiento al respecto, en tanto que por mandato constitucional no le corresponde la integración de la terna.

“En este estado actual, la presentación de una renuncia por parte de una de las ternas, concretamente la doctora Amelia Pérez, no le quitaba solidez, no le quitaba viabilidad, no le quitaba validez a la terna presentada y en virtud de eso se procedió al proceso de elección e incluso bajo esa consistencia y esa consideración, la doctora Amelia Pérez obtuvo votos en el marco del desarrollo en el proceso de elección”, precisó el magistrado.