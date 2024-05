Muere menor de edad asfixiado dentro de carro en Barranquilla: habría sido descuido de la familiar que lo cuidaba

Luego de eso, la mujer, que es familiar del menor, comenzó a buscarlo en la casa, pero —según dice la versión oficial entregada por las autoridades a este medio— no lo encontró, por lo que habría a los vecinos, quienes comenzaron la búsqueda sin éxito.

“El taxi tenía los vidrios polarizados y por eso fue que no lo veíamos mientras lo buscábamos por todo el barrio. Nosotros creemos que el carro tenía una puerta abierta, se subió y la puerta se le cerró quedando encerrado ”, dijo la mujer a las autoridades.

“Uno queda hasta sin palabras porque imagínese que un hijo de uno se muera cuando uno está celebrando el Día de la Madre es una cosa que no tiene como explicación. Uno es poco lo que puede opinar en estos casos, pero sí es necesario que uno deje a sus hijos con personas de extrema confianza y así evitar estas cosas que no tienen remedio”, dijo una habitante del barrio, pero que no reveló su identidad por respeto a la familia del menor fallecido.