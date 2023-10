“La tal reforma a la salud ya está caminando”: Carlos Antonio Vélez explotó contra la falta de medicamentos en las EPS

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien no ha sido ajeno a cuestionar al gobierno del presidente Gustavo Petro, publicó un duro mensaje en X, antes Twitter, en el que cargaba, nuevamente, contra algunas de las acciones que se han venido desarrollando desde que el líder del Pacto Histórico asumió el poder.

Constitucionalistas no dan un peso por la reforma a la salud: pronostican que se caerá en la Corte

“Eclipse? Si estamos en la oscuridad total desde q los ñeros - resentidos empezaron cambiar lo bueno a había. Cruz Verde, por ejemplo, ya no entrega los medicamentos de la EPS Sanitas. Inicialmente aduce “caída del sistema” y luego q no " imprime las autorizaciones”” (sic), señaló Vélez.

“La tal reforma a la salud ya está caminando. Ahorcaron a las Eps y los medicamentos no aparecen. Q hará quien no tenga con qué comprarlos? Pues morirse mientras una “casta” de filibusteros y salteadores de caminos se llenan los bolsillos y viajan con el dinero q pagamos de impuestos y conseguimos trabajando. Y lo grave es q aún no llega lo peor. Y nadie hace nada?” (sic), concluyó el analista en su cuenta de X.