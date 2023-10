Carolina Corcho defiende su reforma a la salud y le dice a Alejandro Gaviria que está dispuesta a debatir con él: “No es justo que usted esté generando pánico”

La exministra de Salud, Carolina Corcho, insiste en defender su controvertida reforma a la salud, pese a que ya no hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Doctor Alejandro Gaviria, he aceptado una invitación que me ha hecho Consultor en Salud a Barranquilla para debatir con usted a fondo y con altura nuestras ideas. Dispuesta para que lo hagamos de manera pública en otros lugares que usted considere, con detalle, rigor y altura. No considero justo con la ciudadanía colombiana, que usted, a partir de consideraciones parciales y falaces, esté generando pánico a la población”, dijo.