Increíble: reforma a la salud “no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera”, reconoce la ponente de la iniciativa

Mientras el legislativo avanza con la aprobación del articulado, la ponente de la iniciativa, la congresista de la Alianza Verde Martha Alfonso lanzó una ‘bomba’ sobre el proyecto: “Hoy no tiene un concepto de viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera. Quiero hacer varias precisiones ”, reconoció tajantemente en la plenaria.

Sin comentarios. Solo dejaré constancia de que si esta irregularidad se mantiene hasta el final del trámite, constituirá un vicio por el que la Corte Constitucional podrá tumbar la reforma. Luego no digan que nadie les avisó. https://t.co/KzMMQsnXWu

¿Aún así pretende el Congreso aprobar el controvertido proyecto? ¿Por qué el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no entrega el certificado fiscal al proyecto? El alto funcionario no ha respondido la pregunta, pero él, al igual que el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se negaron a conceptuar sobre el particular.