“Francamente, no entiendo”: exministro José Manuel Restrepo lanzó duro cuestionamiento a la reforma a la salud

Recientemente, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, criticó la reforma desde su cuenta de X (antes Twitter), puntualmente sobre las declaraciones de la representante a la cámara, Martha Alfonso Jurado, quien manifestó que la misma no tiene un concepto de viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda porque “no creemos que lo requiera”.

En esa línea, Restrepo afirmó: “Francamente, no entiendo como se puede decir que no requiere viabilidad financiera. 1. Como se ha discutido desde el inicio, la reforma tiene unos costos fiscales adicionales , que incluso en una primera etapa @MinHacienda cálculo en 113 billones de pesos adicionales en diez años”.

“2. Es absolutamente obvio que por lo menos la implementación de los centros de atención primaria en salud requerirán recursos adicionales. 3. De hecho, el @CARFColombia señaló en un reciente comunicado que por lo menos esta reforma significaría recursos adicionales anuales de 6,7 billones de pesos que no estaban incluidos en el marco fiscal de mediano plazo. Por lo tanto, son recursos adicionales”, siguió.

Francamente no entiendo como se puede decir que no requiere viabilidad financiera. 1. Como se ha discutido desde el inicio, la reforma tiene unos costos fiscales adicionales, que incluso en una primera etapa @MinHacienda calculo en 113 billones de pesos adicionales en diez años… https://t.co/NZzTbonQzz

“5. No hacerlo, aparte de no ser prudente fiscalmente, pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la corte constitucional”, prosiguió en su análisis.