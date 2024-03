La terrible historia del sargento colombiano desaparecido en México. Su familia cuenta el drama que ha tenido que vivir

Inicialmente, la idea era irse en noviembre pero por cosas del destino no sucedió así. Sin embargo, en febrero de 2024 tomó la decisión de partir. “Amor, me voy, ya me llamaron, están necesitando gente y ya Rodríguez (el amigo que lo invitó) me dijo que me prestaba la plata”, narró Jelen Marulanda, su esposa, y quien le contó la historia a SEMANA.