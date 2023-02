“Las mujeres con muerte cerebral pueden llevar embarazos a término”: polémica en redes por trino del Colegio Médico

Una polémica se registró este martes en Twitter luego de un trino publicado en la cuenta del Colegio Médico Colombiano sobre la gestación subrogada.

El mensaje, que posteriormente fue borrado, señalaba: “Sabemos que las mujeres con muerte cerebral pueden llevar embarazos a término; ¿por qué no deberían iniciarse embarazos para ayudar a las parejas sin hijos?”.

El mensaje estaba acompañado con el link de un artículo publicado en Epicrisis.org, portal de la organización, en el que se menciona la idea de una médica israelí, Rosalie Ber, que habla sobre la posibilidad de que la mujeres que están en estado vegetativo puedan gestar el hijo de otra persona o pareja.

El trino fue duramente criticado por varios usuarios: “Cuando uno cree que no pueden inventarse nada más en contra de las mujeres, aparece el @ColegioMedicoCo con una idea deshumanizante. No somos unas incubadoras, nuestros cuerpos están provistos de dignidad. Es horrendo que un médico no pueda ver algo tan obvio”, comentó uno de los usuarios.

Otro aseguró que “la única que puede dar su consentimiento es la dueña de ese cuerpo. Tiene muerte cerebral y no puede opinar. No tendría siquiera que existir esa discusión”.

Un usuario mostró también su molestia en el sentido de que “la gente todavía no entiende que ser padres no es un derecho, pero creen que sí y que por eso está bien hacerlo de cualquier forma para conseguirlo y que las mujeres están para incubar”, a lo que otro más agregó: “Qué horror. Ahora solamente somos cabinas de gestación, la deshumanización absoluta”.

Luego de que la publicación fuera borrada, el Colegio Médico Colombiano manifestó en otro trino que “los conceptos personales firmados por un tercero” en la publicación no reflejan la posición de la organización.

“Epicrisis es el órgano oficial de comunicación del Colegio Médico Colombiano. La opinión y conceptos personales expresados en los artículos firmados por un tercero no reflejan la posición de Epicrisis o el Colegio Médico Colombiano”, subrayó.

Epicrisis es el órgano oficial de comunicación del Colegio Médico Colombiano. La opinión y conceptos personales expresados en los artículos firmados por un tercero no reflejan la posición de Epicrisis o el Colegio Médico Colombiano. — Colegio Médico Col (@ColegioMedicoCo) January 31, 2023

Polémico proyecto de ley que busca regular el ‘alquiler de vientres’ está listo para ser radicado en el Congreso

El proyecto de ley que buscará regular el ‘alquiler de vientres’ en Colombia está listo para ser radicado en el Congreso de la República y posteriormente debatido. El objetivo es que se mitigue el negocio clandestino que tiene actualmente.

La legislación colombiana tiene vacíos y no mucha claridad en materia de reglamentación de alquiler de vientres. Por la normatividad no presente, esta actividad ha desembocado en una situación compleja de salud pública, en la que las mujeres ponen en riesgo su vida.

Al ingresar en redes sociales, las ofertas de vientres se abundan. Hay agencias que arman los paquetes o mujeres que caminan solas en la turbulenta negociación. El precio se fija con base en las exigencias del cliente frente a la apariencia de la madre: edad, peso, color de piel y experiencia. En el Congreso se ha intentado regular esta situación a través de varios proyectos de ley, pero ninguno ha salido a flote.

Por esta situación, la Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional que imponga una serie de reglas claras. Por lo tanto, le dio un ultimátum para esto. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se puso manos a la obra con esta normativa y hoy anunció que el proyecto está listo para ser entregado en el Congreso.

“El propósito es acabar con ese mercado negro y establecer una regulación detallada al ver que está permitido, pero que no es negocio”, expresó el ministro. Este proyecto está destinado para parejas que no pueden tener un hijo de forma natural y que no quieren conseguirlo mediante la alternativa de la adopción.

Si se aprueba la medida, el alquiler de vientres pasará a llamarse así a denominarse “subrogación uterina para la gestación” y quienes contraten este servicio serán catalogados bajo la denominación de “comitentes”. Cabe indicar que las personas interesadas tendrán cumplir con una serie de condiciones, tales como estar entre los 25 y los 45 años y, en caso de ser una pareja conformada por un hombre y una mujer, haber agotado las vías médicas para concebir.

Los ciudadanos que podrán hacer parte de esta medida serán los solteros, las parejas conformadas por personas del mismo sexo y las parejas heterosexuales imposibilitadas de para engendrar de manera natural. “La simple decisión de evitar el embarazo que se podría tener porque se considera molesto, o por razones estéticas, no va a valer”, puntualizó Osuna.

Por otro lado, el documento explica que la subrogación uterina se practicará bajo un contrato formalizado por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). El jefe de cartera manifestó que “Antes del contrato, el Bienestar Familiar tendrá que ofrecerle a la mujer que quiere acceder a la gestación subrogada una información suficiente sobre todo lo que previsiblemente va a ocurrir, sus obligaciones, sus derechos, lo que derivaría del contrato. Después de celebrado el contrato, pero antes de la implantación del embrión, también el Bienestar Familiar revisaría las cláusulas de ese contrato para revisar”.