Las preocupaciones del contralor Carlos Hernán Rodríguez con el funcionamiento del Gobierno Petro

“Yo estoy muy preocupado por los temas presupuestales. Respeto profundamente de los ministros, pero quiero citar algo. El señor vicecontralor (Carlos Mario Zuluaga) me contaba que siempre andaba requiriendo y buscando la manera para conversas con el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) y que no era posible. A mí sí me da mucha pena, pero no voy a ir a mi hacienda a hacer fila y esperar a que me atienda para que me dé cita”, dijo el recién llegado contralor.