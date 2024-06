Presidente Petro posesionó a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo contralor general, le pidió cuidar los recursos públicos

“ He tratado de mantener esa posición porque de alguna manera es un principio democrático que en la persistencia de pronto está la superación de la ingenuidad, el que se vuelva de facto una norma común, porque es fundamental para la democracia”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Yo sí creo en ese principio liberal, puede ser una ingenuidad, puede que haya tiempo, que ha sido sobrepasado por la historia, de tener independencias que permitan equilibrar los poderes. Y tiene un efecto fundamental en lograr, si se efectúa, que el poder no sea autocrático y que pueda haber permiso para que entre esa diversidad de poderes, que en cierta forma es una disgregación del poder, pueda lograr su máximo cuando el poder se disgrega en la sociedad misma, que es el máximo de democracia, un principio ácratano liberal, porque yo soy un tanto ácrata, ya me entenderán los que saben de esto. Y el fin último de la democracia es que el poder sea del pueblo, no el principio, como pensamos”.