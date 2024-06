Petro se desmarca de la Asamblea Constituyente y ahora menciona un “decreto gubernamental” para hacer cambios en las normas

También aseguró: “Esto no significa asamblea nacional constituyente, en el discurso maniqueo de la prensa, esto significa cambiar las normas, si es necesario, y el cambio de las normas tiene diversas instancias, a veces es un decreto gubernamental, pero es necesario, en el caso, por ejemplo, de la reforma agraria, tiene muchos objetivos, es necesario o nos pasamos por la faja, la declaración unilateral de Estado, creyendo que nuestro orden interno está por encima de la humanidad. La derecha extrema dice que eso es globalismo, bueno, se inventa sustancia, yo creo que si somos demócratas, nosotros somos parte de la humanidad, no estamos fuera de la humanidad”.

Excanciller Leyva se fue contra el presidente de la Corte Constitucional y expresidente Santos por constituyente

Sobre la posibilidad de que por medio del acuerdo de paz se pueda adelantar una constituyente, el excanciller volvió a insistir que “se puede. Hay normas que no se van a modificar. Por ejemplo, cuando en la Constitución del 91 la residencia de la soberanía no estaba en el pueblo, no sé si me explicó, hoy los congresistas no se les revoca porque es un poder constituyente”.