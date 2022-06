“Las víctimas que estuvimos en las jaulas de las Farc fuimos excluidas por la Comisión de la Verdad”: general Mendieta

Tras la revelación del informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia en los últimos 30 años, algunas de las víctimas de las Farc han denunciado que no los tuvieron en cuenta en la construcción del relato de la guerra en el país y, por tanto, no se sienten representados con la investigación que se realizó durante cuatro años.

Además del congresista conservador Jaime Felipe Lozada, secuestrado por las Farc en un asalto armado al edificio Torres de Miraflores en Neiva, el general (r) Luis Mendieta, plagiado en la toma de las Farc en la estación de policía de Mitú en 1998, también se sumó a la ola de críticas.

“Tengo que manifestar que las víctimas que estuvimos en las jaulas de concentración, los civiles, a los integrantes de la fuerza pública que fuimos víctimas por parte de las Farc en el ataque a Mitú, fuimos totalmente excluidos. No fuimos considerados. No se tuvo en cuenta nuestro relato para que quedara esa memoria histórica y para que, a futuro, se dieran pasos agigantados con los victimarios”, dijo el oficial en retiro.

📢 El informe de la Comisión de la Verdad excluye al 99.9% de las víctimas de las Farc. Rebasa su esencia al proponer reformas a la Policía, y no tuvo en cuenta a las víctimas del ataque a Mitú y muchos otros ataques terroristas. #ComisionDeLaVerdadCol #comisiondelaverdad pic.twitter.com/zXEVm3Fsw3 — General Mendieta (@GeneralMendieta) June 29, 2022

Mendieta, visiblemente molesto con el informe que presentó el sacerdote Francisco de Roux, aseguró que “las víctimas de las Farc quedaron totalmente excluidas en más de 99 %”.

En el caso de la toma de las Farc a Mitú, uno de los hechos más terroríficos perpetrados por esa guerrilla y donde Mendieta terminó privado de su libertad, no tuvo un capítulo especial en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Los secuestrados no tuvimos derecho a la narrativa, a nuestra versión. No se nos escuchó, no se hizo ningún evento en Mitú como ocurrió con varias regiones del país (...). Las consecuencias de esta exclusión se verán a futuro con una historia para las nuevas generaciones que no incluye capítulos como este”, afirmó.

📢El informe refleja un trabajo político que hizo esa Comisión con las Farc. Con excepción de Ingrid Betancur, no se tuvo en cuenta las narrativas de las demás víctimas de ese grupo terrorista. @ComisionVerdadC @JEP_Colombia #comisiondelaverdad pic.twitter.com/kA7CUDEcl0 — General Mendieta (@GeneralMendieta) June 29, 2022

Por eso, él cree que en el futuro se tiene que pensar en la conformación de una nueva comisión de la verdad que esclarezca de fondo los delitos cometidos por las Farc.

“Pensaría que el informe de la Comisión de la Verdad refleja un trabajo político que hizo la entidad con las Farc. En el informe final quedará faltando la narrativa de las víctimas que fueron ocasionadas por esa guerrilla. Hay algunas excepciones, como Ingrid Betancourt, la única que fue tenida en cuenta en un evento especial”, destacó.

El informe de la Comisión de la Verdad ha generado ampolla porque ha recomendado, entre otras, reducir el número de soldados, modificar la extradición y regular las drogas.