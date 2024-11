Laura Sarabia envió carta a la Fiscalía sobre la investigación que se adelanta por la campaña del presidente Gustavo Petro, ¿qué dice?

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente” (sic), reclamó Benedetti. “Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora (…) que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”.

“No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan, para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo; exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.