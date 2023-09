Alias Karina le saca los trapos sucios a las FARC: los acusa del exterminio del EPL y de matar a miembros de la UP

Elda Neyis Mosquera, alias Karina, quien por una década sembró el terror mientras comandaba el frente 47 de las Farc, entregó una declaración ante la Sala de Justicia y Paz de Bogotá sobre los hechos que presenció en medio del cruento conflicto armado interno colombiano . En su versión, que se extendió por más de dos horas, la exjefe guerrillera contó la guerra a muerte que se ejecutó contra el Ejército Popular de Liberación (EPL), que en una negociación se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Una alianza entre las Farc y su brazo político, la UP, se habría puesto de acuerdo para exterminarlos .

La macabra alianza entre las Farc, la UP y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPL. Salpican a la senadora Aída Avella

La exjefa del frente 47 de las Farc contó cómo funcionaron esos “comandos de limpieza” para exterminar al movimiento político, asegurando que siempre se siguieron las órdenes de Efraín Guzmán . Sin embargo, la historia no termina ahí. La excomandante guerrillera contó que las Farc también estuvieron detrás de algunos asesinatos selectivos contra dirigentes de la Unión Patriótica.

Karina entregó detalles de la forma en cómo se fue presentando el distanciamiento entre las Farc y el EPL, así como las decisiones que se tomaron y que generaron gran discusión. “Siempre, en cada reunión donde estaban los integrantes de la UP y Farc, la UP y el Partido (...) en ese tiempo ya no se sabía quién era el dirigente de Farc. Era una revoltura”.