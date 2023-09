La macabra alianza entre las Farc, la UP y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPL. Salpican a la senadora Aída Avella

Así como la justicia ha concluido que la muerte de más de 4.000 hombres y mujeres de la Unión Patriótica (UP) se trató de un exterminio por parte de paramilitares y fuerzas oscuras que barrieron con el que era considerado el brazo político de las Farc, la justicia avanza en una gran investigación sobre una alianza criminal entre las Farc, la UP y un sector radical del Partido Comunista, que, con lista en mano, habrían dado la orden de aniquilar a los miembros del partido Esperanza, Paz y Libertad, que surgió con el desarme del Ejército Popular de Liberación.

SEMANA revela el explosivo testimonio de un exmiembro de las Farc que decidió levantar el velo y contar escalofriantes detalles de masacres cometidas por esta guerrilla, presuntamente ordenadas desde las direcciones políticas, en las que incluso hace graves señalamientos contra la actual senadora del Pacto Histórico Aída Avella, símbolo en vida del exterminio de la UP, quien vivió fuera de Colombia, en exilio, varios años, luego de que la intentaran asesinar.

En este caso, la acusación convertiría a un sector de la UP de víctima a victimario. Señala el testimonio que, en alianza con el Partido Comunista y con la presunta participación de Avella, entre otros dirigentes, habrían ordenado barrer con el EPL, en la región del Urabá antioqueño, donde “la orden era asesinarlos”.

Exterminio al EPL

Alias Garganta fue claro en advertir el conflicto que pone a la triada del Partido Comunista, las Farc y la UP como verdugos del EPL. Según relató, el exterminio de estos últimos no fue un asunto de los paramilitares, por lo menos en Urabá, sino que habría sido por esta macabra alianza.“Se entrega el EPL en mayo del 91, los desmovilizados siguen en la zona.

“Comenzamos a buscarlos, nos trasladamos a las bananeras y todo desmovilizado lo matábamos, todo miembro de Esperanza y Libertad (sic) era objetivo militar. Nosotros infiltrábamos gente en las bananeras para ubicarlos, pero primero la lista nos las daban los dirigentes del partido (comunista), la lista de los esperanzados (EPL)”. órdenes del Partido Comunista Al desmovilizado le preguntaron quiénes eran los que daban la orden y afirmó: “Cuando yo cometí algunas masacres, a mí fue directamente dirigentes del Partido (Comunista) que me dijeron ‘ese es fulano’.

Entonces comenzamos: Apolinar Martínez, quien era presidente regional del Partido Comunista; Albeiro Bustamante, Urrego, Mercedes Úsuga, Nelson Campo Núñez, José Antonio López, Gustavo Arenas, Sexenio Córdoba, en el momento no puedo recordarlos todos”. La lista de nombres que dio Giraldo coincide con exactitud con personas que fueron militantes el Partido Comunista y miembros de la UP, incluso muchos de ellos murieron durante el exterminio.

Giraldo también alude el espinoso tema de los dirigentes nacionales del Partido Comunista y apunta contra la senadora Aída Avella. “Cuando se da la masacre de Churidó Pueblo, fueron dirigentes del Partido Comunista, no solo de la región de Urabá, fueron nacionales, allá estuvo la doctora Aída Avella”.

El desmovilizado explicó en detalle cómo en la región del Urabá el Partido Comunista, las Farc y la UP actuaban en bloque, como “uno solo”, dijo que “de la UP, cuando se formó en Urabá, los del Partido (Comunista) quedaron como dirigentes de la UP porque prácticamente las Farc absorbió a esa gente del partido”.