Lío de pasaportes | Abogado de la Cancillería dice que se defenderán en los estrados. No le temen a la millonaria demanda de Thomas Greg

Todo comenzó cuando la Cancillería declaró desierta la licitación para la entrega del millonario contrato para la expedición de los pasaportes, argumentando que no adjudicaría el contrato al único oferente, Thomas Greg, teniendo en cuenta que esta firma lleva 20 años realizando esta tarea.

“Toca defender al Estado y toca defender la decisión. Jurídicamente hay un acto administrativo que es la declaratoria desierta, en derecho administrativo eso tiene lo que se llama el principio de legalidad y ese principio de legalidad hay que sustentarlo y hay que decir si ese acto es motivado, ahí hay unas motivaciones en la declaratoria desierta o decir, no, eso no fue un acto que fue arbitrario, antes de tomar la decisión de declarar desierta la licitación hay unas pautas y unos lineamientos, o sea, no es un acto inmotivado, ni es un acto discrecional, arbitrario”, dijo el abogado de la Cancillería.