El canciller Leyva habla sin tapujos en SEMANA de Nicolás Maduro: Cuenta por qué no ha venido a Colombia y se refiere a la “ayuda” que le han dado a su gobierno

Exclusivo: Álvaro Leyva revela que no conciliará con Thomas Greg & Sons por licitación de pasaportes

Al abordar la ausencia del presidente Maduro en Colombia, Leyva aclaró las razones por las cuales no ha venido a Colombia. En sus propias palabras, “No se le ha invitado. No se ha dado la oportunidad.” Sin embargo, desmintió la idea de una orden de captura internacional: “No. Yo lo he visto en otros países.”