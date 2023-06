“Armando Benedetti fue designado por Petro para blanquear la dictadura de Nicolás Maduro”: Juan Guaidó a Álvaro Leyva

El expresidente interino de Venezuela le respondió a Álvaro Leyva cuando el canciller aseguró que Armando Benedetti no era buena fuente.

El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no se quedó callado frente a la crisis política que enfrenta el presidente, Gustavo Petro, y que le costó la cabeza al embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti.

A Guaidó le sorprendió la declaración del canciller Álvaro Leyva cuando dijo que le parecía gracioso que, en medio de la turbulencia de noticias en el país y contra el gobierno, Armando Benedetti dijera “que es un drogadicto.”

Agregó: “Póngase a pensar: ¿les parece que él puede ser una buena fuente? Por eso, salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerador a fondo y en tres horas se cambió. Es más, la renuncia de él era a partir del 23 de junio y me puse a pensar y no”.

Desde Estados Unidos, donde actualmente está radicado, Guaidó le respondió: “Canciller Álvaro Leyva, Armando Benedetti fue designado por el presidente Gustavo Petro con mandato claro y pleno conocimiento de sus actos: blanquear la dictadura de Nicolás Maduro, empezando por insultar a los venezolanos”.

Álvaro Leyva y Juan Guaidó. - Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO 2: AUTOR ANÓNIMO.

Agregó: Benedetti “nunca fue una buena fuente, pero, ¿le parece una buena causa? ¿Quién miente?”, preguntó.

El exdiplomático Benedetti no reconoció a Guaidó porque siempre sostuvo cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro. Y en más de una oportunidad, lanzó fuertes críticas contra el expresidente interino.

“Juan Guaidó no existe ni acá ni en Venezuela”, respondió Benedetti a SEMANA cuando esta revista le preguntó en septiembre de 2022 si contemplaba reunirse con él y el líder opositor a Nicolás Maduro.

En esa entrevista, el colombiano lanzó un par de pullas en contra del venezolano.

“Monómeros pasará al gobierno de Nicolás Maduro, eso quedó estipulado desde que el gobierno de Gustavo Petro reconoció al presidente Maduro. Eso es de Venezuela, no es de Juan Guaidó, porque Guaidó no es nadie”, manifestó.

Además, en un medio venezolano, Benedetti trató de “pendejo” y “huev...” a Guaidó y le tocó rectificarse en sus declaraciones porque lo regañaron en Caracas.

Armando Benedetti ha sido un crítico de Juan Guaidó. Bogota 27 julio 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana - Foto: Publicaciones Semana

“Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino de cuando era senador...”, señaló.

”Estoy dispuesto a reunirme con los dos lados, siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúna con los dos lados. Y siempre he estado dispuesto a colaborar con lo que se me pida de lado y lado”, aclaró después.

Juan Guaidó ha sido crítico frente a los encuentros que han sostenido Nicolás Maduro y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

Guaidó siempre fue respetuoso con Benedetti.

En una oportunidad SEMANA le pidió su opinión tras las palabras del exembajador que apuntaban a que él no era nadie como presidente interino y él respondió: “Habría que preguntarle si 6,81 millones de refugiados inmigrantes, que también representamos, significan algo para la defensa de los derechos humanos. De nuevo, este no es un tema de Guaidó, no es un tema de política de micrófonos, es el respeto por la soberanía de las naciones. Caer en una guerra de micrófono con el enviado de Petro en Venezuela es absolutamente infructuoso. Lo que sí tiene sentido es que Petro acompañe lo que él ha prometido: la defensa de los derechos humanos”.