Exclusivo: Álvaro Leyva revela que no conciliará con Thomas Greg & Sons por licitación de pasaportes, le responde duro a Martha Lucía Zamora y dice que él tiene el apoyo de Petro

SEMANA: Este viernes, tres funcionarios de la Cancillería recomendaron conciliar con Thomas Greg & Sons, la firma que se siente afectada luego de que se declarara desierta la licitación de pasaportes. ¿Qué piensa?

ÁLVARO LEYVA: Ellos insinúan, recomiendan. A Germán Calderón España, por ejemplo, le acepté la renuncia como apoderado, él se presentó renunciado. Naturalmente, no voy a conciliar. Estoy en Haití, allá me está representando el vicecanciller Francisco Coy Granados. Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso.

SEMANA: ¿No se siente defraudado? Algunos de sus propios funcionarios van en contravía de su decisión de no conciliar.

A.L.: No todos, yo no estuve. El doctor Salazar se declaró impedido, se lo negaron y se retiró. No participó.

SEMANA: Pero la jurídica de la Cancillería recomendó conciliar con esa firma.

A.L.: Sí, pero yo también soy jurídico. Ella recomienda y no le acepto porque soy la persona que hizo las cuatro resoluciones. Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable.

“Me siento absolutamente sólido. Hay que mirar una política que consiste en que los monopolios que se han configurado en Colombia a lo largo de los años, y que son absolutamente millonarios, no pueden avanzar en el país”. | Foto: juan carlos sierra - semana

SEMANA: ¿Qué pasó con Calderón España, su apoderado?

A.L.: Era mi abogado hasta que, sin consultar, resolvió decir que había que conciliar con Thomas Greg & Sons. Él no era amigo de conciliar hasta las 9:30 de la noche del miércoles pasado, cuando SEMANA me entrevistó. Estuvo acompañándome en mi residencia ese día. Tenía unos papeles perdidos y él me los entregó. Recibió una llamada, le dijo a Juan Carlos Losada que su señora estaba enferma y se marchó. Pregunté dónde estaba Germán y me respondieron que se había ido.

SEMANA: ¿Por qué cambió de posición?

A.L.: Él no fue amigo de conciliar. Nunca me lo manifestó.

SEMANA: ¿También lo defraudó?

A.L.: Dejó de ser súbitamente mi abogado. Cambió de parecer.

SEMANA: ¿Por qué pudo cambiar de posición?

A.L.: Imagínese, por eso hay que averiguar. No he vuelto a saber de él, simplemente que se presentó y se contradijo en todo lo que antes había manifestado. ¿Por qué conocía el pensamiento de él? Porque era mi apoderado.

SEMANA: Conclusión, ¿se le volteó el apoderado?

A.L.: Se me volteó el apoderado saliendo de mi apartamento.

SEMANA: Además de Calderón España, hubo otros funcionarios a favor de conciliar.

A.L.: Me siento muy tranquilo, porque tengo la verdad, la razón y el derecho a mi favor. Es un proceso con los argumentos suficientes para sacarlo adelante en los términos en que lo estoy planteando.

SEMANA: ¿En la Cancillería rodarán cabezas? Finalmente, hicieron lo contrario a lo que considera el canciller.

A.L.: No es eso, fui muy autónomo. Simplemente, manifesté mi posición, pero no llamé a nadie previamente. Cuando viajé a Haití, dejé por escrito mi posición. Vamos a ver. El lunes será otro día.

SEMANA: ¿La decisión de sus funcionarios de conciliar con Thomas Greg & Sons, en contravía de su postura, no lo debilita como canciller?

A.L.: No, para nada. La verdad, la razón y el derecho no lo debilitan a uno. Es una recomendación que hicieron y no es vinculante. Mis resoluciones son muy sólidas. Esa es la posición del ministro, que no ha dejado de ser ministro.

SEMANA: ¿Y cree que no dejará de serlo por este tema?

A.L.: Por esto, no. Yo reflejo el pensamiento del señor presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Daniel Reina-Semana

SEMANA: ¿No se siente solo en este tema jurídico?

A.L.: ¿Cómo me voy a sentir solo? Me siento absolutamente sólido. Hay que mirar una política que consiste en que los monopolios que se han configurado en Colombia a lo largo de los años, y que son absolutamente millonarios, no pueden avanzar en el país. Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho. Aquí no solo está lo jurídico, sino absolutamente lo político y la revisión de las formas de manejar el Estado a través de unos particulares que se han enriquecido. Y nadie, nunca, ha tenido control sobre eso.

SEMANA: ¿Quién toma la decisión final sobre si concilia o no?

A.L.: Yo, Álvaro Leyva Durán, ministro de Relaciones Exteriores.

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber declarado desierta la licitación en la que participó Thomas Greg & Sons?

A.L.: No. Se declaró desierta porque se cuestionó demasiado. Llegaron numerosas preguntas para hacer claridad. Fueron tan numerosas que fue necesario averiguar qué estaba pasando. Por eso, primero se suspendió. Después de haber atendido y conocido todo lo que se preguntó, dijimos: “Un momento, esto hay que revisarlo”. Y se declaró desierta con las normas jurídicas en las manos. No es que al señor ministro se le haya dado la gana. Fui constituyente, tenemos que ser garantistas, darle la oportunidad a más de uno. En los últimos 20 años, siempre ha ganado el mismo (Thomas Greg & Sons). En materia de pasaportes, vine a saber que es el mismo desde 1970. Eso no puede ser así. Hay normas que hablan del interés general.

Leyva señaló que la decisión de sus funcionarios de conciliar con Thomas Greg & Sons no lo debilita como canciller y que por esto no lo dejará de ser. “Yo reflejo el pensamiento del señor presidente Gustavo Petro”, dijo. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

SEMANA: Por ejemplo…

A.L.: La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, en un fallo del 4 de agosto de la Sala Disciplinaria, sanciona a una servidora pública por adjudicar un contrato en un proceso de licitación con un solo proponente. Entonces, no es que una norma diga que se permita que haya uno solo. Lo que pasa es que no puede haber un solo proponente en los últimos 20 años. Fui constituyente, sé cómo opera la Constitución y sé que prevalece, está por encima de la ley; por eso, acudí a la excepción de inconstitucionalidad. Naturalmente, me di cuenta de que se estaba violando la Constitución. Hay un interés general. No le temo a la decisión que tomamos. Lo primero que hice para poder declarar desierta la licitación fue retomar la facultad, en ese momento estaba delegada, así la encontré; es la Resolución 7076 por la cual se reasume la dirección del proceso contractual de licitación pública. Esto, con el fin de que yo sea el responsable, porque tengo la manera de hacer la defensa. No es que se haya dado un nuevo contrato en un momento determinado al mismo que venía fabricando pasaportes, sino que las condiciones que se habían puesto anteriormente no daban sino para que uno solo pudiera fabricarlos. No iba a dejar al país sin pasaportes. Por eso, fue necesario extender eso mientras se convoca a una nueva licitación, que ya se está haciendo. Ya se realizó un estudio de mercado.

SEMANA: ¿Por qué no se modificaron los pliegos si sabían que siempre ganaba Thomas Greg & Sons?

A.L.: Los pliegos venían de atrás. La anterior administración lo que hizo fue prorrogar el anterior contrato. Hubo 53 reclamos de los competidores a los pliegos. Además, se interpuso una acción popular que llevó a repensar y decir: “Un momento, alto en el camino”. Muchas modificaciones sugeridas se introdujeron, pero no lo suficiente. Y llega un momento en el que uno, de manera responsable, se pregunta: ¿seguimos con esto? No. Y se declaró desierta.

SEMANA: Pero hay procesos de un solo oferente, en los que hay adjudicación, y eso es legal.

A.L.: Hemos llegado a la conclusión con el presidente Petro de que eso no puede ser así. No sé si saben: el dinero que está de por medio es de tal naturaleza que uno lo ve y se sonroja. Desde 2005, Thomas Greg & Sons tuvo 473 contratos con más de 100 entidades del orden nacional y regional, al menos más de 386.000 millones de pesos. Estas son cifras del portal Cuestión Pública.

SEMANA: Es decir, ¿jurídicamente no se arrepiente de declarar desierta la licitación de pasaportes?

A.L.: No. Claro que no, de ninguna manera.

Leyva se refirió a la polémica licitación de pasaportes. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Es consciente de que se avecinan millonarias demandas contra el Estado de Thomas Greg & Sons?

A.L.: Todo puede suceder en la viña del Señor. ¿Y qué tal ganemos? Los argumentos constitucionales son absolutamente válidos. ¿O es que la ley está por encima de la Constitución? De ninguna manera. ¿O por encima del interés general, de ser garantista, de la necesidad de que al final haya dos proponentes? Lo que estamos haciendo es un llamado a que la competencia sea libre.

SEMANA: ¿Es cierto que usted dijo que no importaba si condenaban al Estado porque cuando se fallara usted estaría muerto?

A.L.: (Risas) Lo jocoso no es jurídico, ¿o sí?

SEMANA: ¿Pero lo dijo?

A.L.: En alguna esquina seguro lo dije, pero no importa lo que haya dicho en ese sentido. Obviamente, me aterré porque quiero estar en el litigio, pero me dijeron que el proceso demoraba 20 años y tengo 81 (risas). Entonces, usted comprende. A mí eso me parece gracioso. Es un comentario jocoso. No lo es que Daniel Coronell, Daniel el Travieso, sea amigo de los abogados de los señores proponentes. Eso sí me parece grave. O que la doctora Martha Lucía Zamora se haya acomodado para señalar que el señor Jorge Leyva Valenzuela, mi hijo, en un restaurante en París, acompañado del doctor Juan Carlos Losada, quien fue a una misión especial en Europa que le implicaba almorzar en la Cancillería, estaba reunido con empresas extranjeras. Si sabe que eso es así, ¿cuáles con las empresas? ¿Quiénes son los titulares? Afirman y no prueban. Y quien afirma prueba, sobre todo tratándose de temas delicados.

SEMANA: ¿Qué pasó tras la denuncia de Zamora? ¿Habló con su hijo y con Juan Carlos Losada?

A.L.: Nada. Lo que pasa es que el doctor Juan Carlos Losada fue convocado a una reunión. La Cancillería lo envió para hablar de la extradición. No solamente trabajó en ese tema, sino que almorzaba en la Cancillería. Es decir, el trabajo tenía lugar en la Cancillería, donde se almorzaba. Entonces, ese almuerzo con el doctor Losada no ocurrió. Él nunca había estado en París y Jorge, mi hijo, que estudió en Europa, le dijo: “Camine, hermano, le muestro la Torre Eiffel”. Pero salir con el cuento de que había unos empresarios extranjeros, increíble. Quien señaló y habló de extranjeros, ¿por qué no sabe de qué se trató la reunión? No puede decirlo porque no es comprobable. Porque no es verdad.

En el Congreso, el canciller fue citado a un debate de control político. Sus respuestas fueron criticadas. Leyva se defiende y dice que no lo dejaron hablar y que llevará todo ante el fiscal Francisco Barbosa. | Foto: Esteban vegA la-rotta-semana

SEMANA: ¿Al final, habrá conciliación entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons?

A.L.: No voy a conciliar, no lo haré porque me acompaña la razón, la verdad, el derecho y, sobre todo, la Constitución. Usted comprende que cuando uno tiene la seguridad jurídica no tiene por qué conciliar. ¿Por qué voy a hacerlo? SEMANA: ¿En esa decisión lo acompaña Petro? A.L.: No necesito hablar con Petro para una cosa obvia. Él ha dicho que no puede haber un solo proponente, porque él es garantista, es un alma garantista.

SEMANA: ¿Qué pide Thomas Greg & Sons?

A.L.: Por ahí hay una suma que maneja, precisamente, Martha Lucía Zamora. Ella estableció la suma después de haber confesado que no había leído el expediente. Si no lo conocía, ¿cómo anticipa una cifra? Es absurdo. Y no solamente eso. Ella dijo que de eso no sabe y recurrió a su segundo, que es amigo del abogado de Thomas Greg & Sons. ¿A usted le parece eso? No soy el entrevistador, pero no deja de llevarlo a uno a pensar que hay un gato encerrado.

SEMANA: ¿Así lo cree?

A.L.: No voy a hacer lo que ellos hicieron, es decir, dicen qué. No. Todo lo que señalo lo voy a poner en manos del fiscal general, Francisco Barbosa. El que afirma prueba. Todo lo que se ha afirmado lo van a tener que probar. Usted no puede afectar familias, a ilustres juristas como Juan Carlos Losada.

SEMANA: Usted dijo en la Comisión Segunda del Senado que le llevaría unos documentos al fiscal. ¿Cuáles son?

A.L.: Es que no me dejaron hablar.

SEMANA: ¿Sobre Martha Zamora tiene algo que le llevará al fiscal?

A.L.: Claro que sí. Es que ella, no sé si por ignorancia o astucia, se combinó con Daniel Coronell para hacer esos programas. Nunca escucho a Coronell, pero me puse a atender y me pregunté de dónde sacaba todas esas cosas que decía. En una grabación, por ejemplo, la doctora Zamora manifestó que tenía conocimiento de que su funcionario tenía una cercanía (con una de las partes). Se ha debido quedar impedida. Es más, ella no puede hablar con la empresa (Thomas Greg & Sons) al comienzo, sin mi autorización, sin la autorización del abogado de la Cancillería. No lo hizo. Eso lo dice la norma.

SEMANA: ¿Cómo así?

A.L.: Ella incurrió en una falla que es sancionable. Ni la doctora Zamora ni el doctor César Méndez se podían reunir con el abogado de la contraparte, de Thomas Greg & Sons, sin autorización de la Cancillería. En el numeral 3, artículo 36 de la Ley 1123 de 2007, del Código Disciplinario del Abogado, se establece que dentro de las faltas a la lealtad y honradez con los colegas se encuentran negociar directa o indirectamente con la contraparte sin la intervención o autorización del abogado de esta.

El canciller Álvaro Leyva se destapó en SEMANA. | Foto: juan carlos sierra - semana

SEMANA: ¿No lo consultó?

A.L.: De ninguna manera. Ella fue directamente a hablar con la contraparte.

SEMANA: ¿Por qué Zamora se lo saltó?

A.L.: Hay más. Está circulando algo donde dicen que esa reunión de la doctora Zamora y Juan Pablo Estrada fue en Cartagena. Es más, ella todavía es funcionaria pública. ¿Por qué ventila en los medios la estrategia de defensa del Estado? Es curioso. Eso podría ser utilizado por la contraparte como una prueba de cargo. Otro dato: en Cambio, la doctora Zamora dijo que el fin de semana, después de que le pidieron su renuncia, se puso a estudiar la carpeta de la licitación y ahí se había dado cuenta de por qué se declaraba desierta. ¿Es que no sabía lo que estaba pasando? No lo digo yo, ella lo confiesa, o sea que había hecho un concepto pidiendo indemnizar a Thomas Greg & Sons, pero no había estudiado el expediente. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista, vía conciliación, sin haber conocido el expediente? Me parece grave. ¿Por qué la doctora Zamora se fue contra el presidente y el canciller? ¿Por qué hace esto una persona que, supuestamente, representa los intereses del Estado? Si la doctora Zamora recibió una información que le pareció sospechosa (la reunión en París), ¿por qué acudió primero a los medios y no a las autoridades? ¿Por qué se concertó con Daniel Coronell para hacer una entrevista amañada? Esta no es la primera vez que Zamora actúa de esta manera.

SEMANA: ¿A qué se refiere?

A.L.: A ella la despidió el fiscal Eduardo Montealegre y refunfuñó. Ahora el presidente Petro le pide la renuncia y se viene contra el Gobierno de la misma manera.

SEMANA: Zamora habla de un manejo “delictivo” en la licitación de pasaportes.

A.L.: No sé. ¿Por qué no pone el denuncio en la Fiscalía?

Martha Lucía Zamora se habría reunido con Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg & Sons, sin autorización de la Cancillería. | Foto: El País / Daniel Reina-Semana

SEMANA: ¿En qué momento terminó siendo objeto de críticas de Zamora?

A.L.: Siempre tuve una buena relación con ella sin ser amigos. Cuando era fiscal, me llamaba. Recuerden que fui por los cuerpos de los diputados del Valle muertos durante su secuestro. Uno de ellos sobrevivió, Sigifredo López. Ella me llamaba y me decía: “Pero es que mire, Sigifredo, yo tengo una foto, la nariz, la nariz”. Quería que yo le dijera algo, no hice absolutamente nada. Ella terminó metiéndolo a la cárcel y después tuvo que pedir perdón. Como defensora del Estado, ¿hoy qué haría con ese caso?

Marta Lucia Zamora, Alvaro Leyva y Sigifredo López. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿La molestia de ella con usted viene a raíz del injusto señalamiento contra Sigifredo López?

A.L.: Nunca señalo cosas que no puedo probar. Hago preguntas. No puedo responder. Por eso, la información que no se me recibió en el Congreso la llevaré al fiscal Francisco Barbosa, porque él sí tiene la manera de establecer cuáles son las conductas típicamente antijurídicas y culpables.

SEMANA: Con el antecedente de Sigifredo López y el perdón que tuvo que ofrecer la Fiscalía, y lo que ocurre con la licitación de pasaportes, ¿Zamora es una funcionaria honorable?

A.L.: No califico las conductas de los demás, pero sí puedo preguntar: ¿por qué tuvo la Fiscalía que pedirle excusas a Sigifredo López?

SEMANA: ¿En qué radica la diferencia entre la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente a la licitación de pasaportes?

A.L.: Es que Zamora nunca dijo absolutamente nada de la parte jurídica, porque confesó que no conocía el expediente. Y si no conocía el expediente, dicho por ella, por sustracción de materia no puedo atenerme a una forma de expresarse en la que confiesa que no conocía el expediente.

SEMANA: Si no lo conocía, ¿por qué Zamora pide conciliar con Thomas Greg & Sons?

A.L.: Esa es la pregunta. ¿Por qué primero se encontró con los abogados de Thomas Greg & Sons sin previamente avisarle al sujeto-objeto de la defensa de ella? Entonces, digo: eso no tiene ni pies ni cabeza.

El canciller Álvaro Leyva se refirió a la polémica de los pasaportes. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

SEMANA: ¿Usted maltrató a Zamora?

A.L.: No. Ella dice que la maltraté y la grité. ¿En dónde? En la Secretaría Jurídica de Palacio. Me gustaría que fueran. Gritar en Palacio es imposible. A continuación de esa oficina está la del presidente. Habrían intervenido. Un grito retumba en Palacio. No grito a nadie. Es la segunda vez que se dice que estoy gritando a alguien. Esa primera persona, la verdad, no trabaja en la Cancillería. Nunca salí a rectificar. No rectifico cosas que, realmente, son tontas. Es obvio que en la Secretaría Jurídica no se puede gritar. Eso trasciende. Fui a la Secretaría Jurídica, allá hay una señora respetable que lleva 30 años, está ubicada ingresando a mano derecha. Le pregunté: ¿grité mucho? Y me respondió: “¿Cómo así, doctor? De qué me está hablando, ¿cuáles gritos?”. Le dije lo que decía la doctora Zamora, y ella reiteró que nos había visto hablar y no hubo gritos.

Palacio San Carlos, sede de la Cancillería. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana

SEMANA: ¿De dónde saca Zamora que usted la maltrató verbalmente?

A.L.: Porque ya se sabía que Zamora se iba.

SEMANA: Pero hubo un encuentro con ella en Casa de Nariño. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó con la visa de ella?

A.L.: Es un tema personal que no metí en el debate porque no me gusta tocar temas personales. Yo sí sabía que le habían quitado la visa a ella y a la hija. Le dije: “Oiga, Martha Lucía, a propósito de la visa”. Y ella me respondió que ya había conseguido la de ella. ¿Y la de la niña?, pregunté. Me respondió que no. Le dije que iba a ver si la podía ayudar. ¿Usted cree que después de un grito la conversación puede terminar en algo tan personal?

Álvaro Leyva se refirió al caso de Martha Lucía Zamora. | Foto: Semana / 123rf

SEMANA: Había una versión y es que ella estaría molesta porque usted no quiso ayudarla a gestionar la visa a Estados Unidos. ¿Es real?

A.L.: Es una versión, pero no es verdad.

SEMANA: ¿Ella no le pidió que la ayudara a tramitar nuevamente su visa?

A.L.: No. A ella, cuando trabajaba en la JEP, le abrieron una investigación. Inclusive, un día me dijo: “Doctor, es que me preguntan si yo hablo con usted”. Le respondí que dijera que sí. Ella hablaba conmigo, muy de vez en cuando, muy obsesionada con el tema del diputado Sigifredo López, muy obsesionada, absolutamente obsesionada. Naturalmente, a mí me parecía extraño, no tenía por qué involucrarme en algo de lo cual no tenía pruebas de ninguna naturaleza. El que afirma tiene que probar.

SEMANA: ¿Zamora está jugando a favor de Thomas Greg & Sons?

A.L.: El fiscal tiene que concluir si hubo una conducta punitiva o no.

El canciller Álvaro Leyva habló de su gestión en el cargo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

SEMANA: ¿No le causa curiosidad que Zamora sugiera conciliar sin hablar con usted y no conocer el proceso, como usted afirma?

SEMANA: Se rumora que hay un interés de una empresa alemana en la licitación de los pasaportes.

A.L.: No sé, no hablo con proponentes. A mí no me pueden señalar de haber recibido a una sola empresa. ¿Por qué voy a tener que recibirla? Que vaya y compita. Por eso, estamos diseñando nuevos pliegos y se inició el estudio de mercado.

SEMANA: ¿Qué sabe de la relación entre César Méndez, director de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, y Juan Pablo Estrada, de Thomas Greg & Sons?

A.L.: Cuando Zamora comienza a decir que conozco a fulano de tal, que es el amigo de no sé quién y el amigo del abogado Estrada, hay una grabación en la que ella habla de esa amistad. Yo no hago imputaciones, pero me sorprendo.

SEMANA: ¿Qué le dice Petro de este escándalo?

A.L.: Interpreto lo que el presidente siempre dijo: la Defensa Jurídica del Estado no está para defender intereses privados.

SEMANA: ¿El presidente a qué se refería?

A.L.: A las empresas privadas. Que una defensora del Estado entre primero en contacto con los privados para establecer responsabilidades y conciliar, cuando confiesa públicamente que no ha leído el expediente, a usted, como canciller, que tiene que velar porque todo sea cristalino, ¿no le parece raro? Quiero unos fiscales que no hayan trabajado durante la Fiscalía de Zamora, quiero que investiguen fiscales delegados ante la Corte.

SEMANA: ¿Petro lo respalda?

A.L.: El que está con Petro soy yo, soy el intérprete del pensamiento del presidente.

Álvaro Leyva, Gustavo Petro y Marta Lucía Zamora. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Y Zamora no?

A.L.: Zamora no tiene nada que ver con lo que dice el presidente Petro. Podría gastar hora y media con sus entrecomillados en la radio, donde uno ve que hay una combinación de intereses, pero no soy capaz de probar eso.

SEMANA: Usted dijo en el Senado que Zamora salió del cargo por posibles irregularidades. ¿A qué se refiere?

A.L.: Sí, hay unos antecedentes allí. Las pruebas las presentaré a la Fiscalía.

SEMANA: Usted mostró unos contratos (firma Internacional GBS en 2022, en el caso de Ángel Manuel Seda y otros. También el de la compañía Latham & Watkins, en el caso de Aris Mining o Gran Colombia Gold). ¿Qué tienen de irregular?

A.L.: ¿Por qué el presidente Petro dice que ya le había pedido la renuncia a Zamora?

SEMANA: Usted es el Gobierno. ¿Por qué?

A.L.: Alguna cosa ha sucedido. O cree que el presidente lo dice por deporte, como si fuera una eliminatoria de fútbol. No es un juego. Ya llegará a la Fiscalía.

SEMANA: ¿Este escándalo le puede costar su puesto como canciller?

A.L.: (Risas) No sé. Lo que por agua viene por agua se va. Entonces, eso quiere decir que me voy a mi casa y SEMANA no me volverá a buscar.

SEMANA: ¿Pero quiere estar en el cargo durante los cuatro años del Gobierno Petro?

A.L.: Mire, le voy a decir algo: creo en Petro, así esté o no en el Gobierno. No lo necesito para creer en el presidente.

SEMANA: ¿Quiere estar este resto de tiempo en el Gobierno?

A.L.: Es que el resto del tiempo es muy relativo. Estaré hasta que sea posible, hasta que él quiera. Pero mientras esté ahí seré un intérprete del pensamiento de Petro porque no estoy para contradecirlo, sino porque coincido con él. Si le sirvo, magnífico, y si considera que se me agotó el tiempo, me voy tranquilo. Tengo compromisos con Petro. Él, por ejemplo, dice: “Verdad por encima de cualquier otra consideración”. Y yo me la voy a jugar por la verdad así me cueste la vida.

SEMANA: ¿Está cansado? ¿Ha pensado en renunciar?

A.L.: No. Uno tiene compromisos fundamentales. Mientras los pueda atender, magnífico: la paz, la defensa de un gobierno por el que uno cree. No he pensado en renunciar, pero no quiere decir que no me vaya.

SEMANA: Pero por decisión de Petro, no porque usted quiera.

A.L.: Pues claro. No es que no quiera o sí. Hay una misión en la vida que uno tiene que cumplir.

SEMANA: Y después de este cargo, ¿a descansar?

A.L.: Si tengo más vida y tiempo para descansar, sí, tengo una familia que he descuidado durante muchos años. Creo que le he servido al país.

SEMANA: ¿Habla de Daniel Coronell porque dice que no lo consultó o hay algo más?

A.L.: Nada. Es que oía el mensaje de Daniel el Travieso hablando por radio y dije: este man, qué le pasa.

SEMANA: Pero en la Comisión Segunda del Senado quedó en el ambiente que Daniel Coronell tenía algún interés con Thomas Greg & Sons.

A.L.: Pero no por lo que yo hubiera dicho, sino por cuenta de los mensajes que él se cruza con el abogado de Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada. No escribí esos mensajes donde dicen que “tomémonos media de aguardiente”. Uno ve que hay cierta intimidad.

SEMANA: ¿Ese cruce de mensajes entre Coronell y Estrada le hacen suponer que el periodista está tomando partido en la licitación?

A.L.: Yo no sé, hágale esas preguntas a Coronell. SEMANA: Usted dice que Petro quiere combatir “mafias” en la licitación de pasaportes. ¿A qué se refiere? A.L.: Él es muy claro en lo que dice, sí son carteles, yo hablo de carteles, es una noción jurídica, económica. Cuando usted vea las cifras de Thomas Greg & Sons, desde cuándo contratan con el Estado, desde cuándo hacen las elecciones. Cuando vea todo eso, usted verá que está frente a un cartel. ¿Sabía que manejan la mayoría de los peajes en Colombia? Nadie sabe. Migración Colombia acaba de abstenerse de hacer una adjudicación a esa firma.

SEMANA: ¿Thomas Greg & Sons es un cartel?

A.L.: Pertenece a un cartel. Por definición de la palabra cartel, ahí está. Y señalarlo no es un delito. Otra cosa es que sean personas avezadas y tengan todos esos contratos. Ojalá que les vaya bien con todo ese dinero que se han ganado. Yo preferiría que las cosas fueran más claras para que muchos de esos dineros se fueran a la educación.

SEMANA: ¿Cómo van las relaciones con Venezuela?

A.L.: Van muy bien. Hemos ayudado a la apertura política de ese país, lo hemos hecho también con los americanos, con Maduro. Lo visito con frecuencia. Por cierto, a propósito del tema con Palestina, Petro lo que quiere no es desconocer los derechos de los judíos, de ninguna manera, sino una solución de paz. Para hacerla hay que hablar con la gente. He hablado con el canciller de Israel, el embajador de Israel en Bogotá, el canciller de Jordania, el canciller de Sudáfrica, el canciller de Egipto. He dialogado con el canciller de Brasil, con países de América Latina, se busca una propuesta de paz. Estoy detrás de eso.

Álvaro Leyva habló de Nicolas Maduro. | Foto: SEMANA / AP

SEMANA: ¿Cómo así?

A.L.: Es una iniciativa de paz para el Medio Oriente impulsada por Petro y por dos o tres países de América Latina. Es difícil, pero el reto es hacer cosas difíciles.

SEMANA: ¿Por qué Maduro no viene a Colombia?

A.L.: No se le ha invitado.

SEMANA: ¿Por qué no?

A.L.: No se ha dado la oportunidad.

SEMANA: ¿Es porque tiene orden de captura internacional?

A.L.: No. Yo lo he visto en otros países.

SEMANA: ¿Y por qué Petro no lo invita?

A.L.: ¿Y por qué no?

SEMANA: Responda, usted es el canciller…

A.L.: No puedo hablar de invitaciones. Pero tenemos la mejor relación, y con los americanos. A mí me dicen que me van a sacar de la Cancillería, dicen: “Ya va a salir Leyva”, pero no es porque lo quieran los medios.

SEMANA: ¿Cómo está la relación con Estados Unidos?

A.L.: Magníficas, difícil unas mejores relaciones porque el presidente Joe Biden es un demócrata, no tanto así su antecesor.

SEMANA: ¿Por qué Petro se ha reunido más de cuatro veces con Maduro y no con otros presidentes?

A.L.: Es que es el presidente que está al otro lado. Además, tenemos más de 3 millones de venezolanos en Colombia, estamos sosteniendo una carga fiscal importante.

SEMANA: ¿Cómo vio el triunfo de María Corina Machado en Venezuela?

A.L.: Le fue bien, ella querrá entrar en el proceso, no me meto en el proceso interno, solo registro que es una persona que sí obtuvo un buen resultado. Lo que hago es hablar con la gente de la oposición en la medida que quieran y me busquen.

SEMANA: ¿Qué piensa del triunfo de Javier Milei en Argentina?

SEMANA: Pero Petro no lo felicitó.

A.L.: Estuve allá porque tenemos relaciones con el Gobierno, fui con el embajador. Le dije: “Señor presidente Milei, Gustavo Petro lo manda a saludar y le desea buena suerte”. Y él me respondió: “No sabe lo agradecido que estoy con que usted esté el día de mi posesión”. Me di cuenta de que le había agradado.

SEMANA: ¿Por qué Petro no ha felicitado a Milei? ¿Usted no le sugirió como canciller que lo hiciera?

A.L.: Sí, por eso fui, lo hice en representación del Gobierno.

SEMANA: ¿Por qué Colombia no ha sido igual de insistente frente a los bombardeos rusos contra Ucrania como lo ha sido frente a la respuesta de Israel contra Hamás?

A.L.: Petro propuso que se hicieran dos procesos de paz simultáneamente. Y, curiosamente, la persona que estaba en Argentina, en la posesión de Milei, delante de mí, era el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien habló con el primer ministro de Hungría. Al otro lado, estaba una persona con la que hablé delicioso, un hombre absolutamente culto, intelectual: el canciller de Perú, con el que Colombia no tiene relaciones. Recordemos que, según el presidente Petro, se violó el sistema interamericano y él es un defensor permanente que señala, entre otras, que a un mandatario no se le puede detener hasta no haber sido vencido en juicio.

SEMANA: ¿Roy Barreras vuelve a Colombia? ¿Dejará la embajada en Reino Unido?

A.L.: Habría que preguntarle a él, está en su misión, yo lo veo feliz.

Álvaro Leyva y Roy Barreras. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Eva Ferrer, la amiga de Verónica Alcocer, con quien al parecer tuvo una fuerte discusión, será diplomática?

A.L.: No la he pensado nombrar ni se me ha insinuado que la nombren.

Leyva habló si saldrá del cargo. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Usted nombra a todos los embajadores y cónsules?

A.L.: Algunos son nominados. Además, hay una carrera que hay que atender.

SEMANA: Pero no siempre se respeta. Hay críticas por nombramientos que no son de carrera.

A.L.: Críticas siempre va a haber. El presidente tiene derecho a nombrar a sus embajadores, son de libre nombramiento y remoción, hay unos países en los cuales, por razones políticas, el mandatario tiene sus candidatos; en otros no. Tenemos a una excelente embajadora en Alemania, de carrera. La de Israel, por ejemplo, es de carrera.

SEMANA: Por cierto, ella está en Bogotá. ¿Cuándo retorna a Israel?

A.L.: Está en consultas. Regresará cuando comience a arreglarse la situación. Esos bombardeos masivos de niños, niñas, que mueren. Estamos buscando el cese de hostilidades.

SEMANA: ¿Usted nombra a los cónsules o los sugiere Petro?

A.L.: La mayoría son de carrera.

SEMANA: Pero el de Chile, Sebastián Guanumen, no lo es...

A.L.: Ese no, claro, hay excepciones. Hay gente que no lo quiere por alguna cosa que dijo en algún momento. Quiero decirle que es un excelente cónsul. Ahora, el embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco, de él he oído todo tipo de situaciones, es un excelente embajador. Su nombramiento se cayó por razones mecánicas, no por su condición ni porque no tuviera los títulos suficientes. En el caso de él, requería que la publicación de su hoja de vida en la página de la Presidencia durará cuatro días y se retiró al tercer día, pero eso no significa que no se vuelva a nombrar.

SEMANA: Es decir, ¿si sale un fallo de segunda instancia en contra, lo más probable es que vuelvan y lo nombren?

A.L.: No es que sea lo más probable, es que se va a nombrar porque se subsana la parte mecánica.

SEMANA: Pero, según el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no cumplía con los requisitos

A.L.: No es cierto. Abra la página correspondiente y todo está absolutamente acreditado.

SEMANA: Conclusión, ¿usted defiende y respalda a todos los cónsules y embajadores pese a las críticas?

A.L.: Mientras no se suscite una situación por la cual no tenga por qué no respaldarlos, se respaldan. Si se llega a comprobar que hay una situación irregular, se van.

SEMANA: ¿Todos tienen experiencia?

A.L.: Un país democrático busca la manera de que su representación sea la mejor posible.

SEMANA: ¿Pero le parece bien representada Colombia en Nicaragua con León Fredy Muñoz?

A.L.: No lo han condenado, uno tiene que respetar la presunción de inocencia. Entonces, no lo podría nombrar por chisme.

SEMANA: No es chisme. Lo investiga la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de drogas.

A.L.: Hay un proceso, pero no se ha condenado. ¿Qué tal que lo gane?

SEMANA: Empieza la negociación con Nicaragua tras el fallo de La Haya. ¿Qué tiene contemplado el Gobierno?

A.L.: Vamos a aplicar y poner en marcha las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, uno no se puede pasar por la faja esas decisiones, por Dios. Hay unos fallos por atender. Lo último lo ganamos, sí. Hablé con el abogado de la contraparte y le dije que aprovecháramos el momento y resolviéramos esto definitivamente porque hay pescadores pendientes de la decisión.

SEMANA: ¿Qué ganará o perderá Colombia?

A.L.: Eso se está definiendo en las sentencias. Hemos acordado reunirnos para ver cómo se conforman cada una de las comisiones. Aspiro a que el tema de Nicaragua quede definido en este gobierno. Cuanto más rápido, mejor.

SEMANA: ¿Usted qué tanto influye en la paz total?

A.L.: Amanecerá y veremos. No voy a cesar en esa conducta que tengo desde 1984. Buscaré la paz hasta el final de mis días. Espero que el proceso de paz con el ELN salga al otro lado. Lo que no creo es lo que dijo el antiguo comisionado de paz cuando afirmó que los procesos durarán años. Creo que estamos mucho más próximos al final del proceso con el ELN.

SEMANA: ¿Cree que este Gobierno firmará la paz con el ELN?