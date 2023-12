Cancillería y Thomas Greg no conciliaron. Sigue el novelón por la licitación para pasaportes. ¿Qué viene?

“Lastimosamente, no hubo un acuerdo, esta es la tercera sesión de la audiencia de conciliación y se está en este momento en la elaboración del acta de conciliación que va a contener todos los pronunciamientos de los apoderados de las partes intervinientes. Se expide la certificación, no solamente es el acta de conciliación, sino también la certificación correspondiente, certificación que va con destino al apoderado, a la parte convocante de Thomas Greg; a través de esa certificación, él tomará la decisión de acudir o no a la jurisdicción cuando se usa administrativa para iniciar el medio de control que considere que debe proceder”, explicó Fernanda García, procuradora judicial.

¿Qué responde el canciller?

Sobre si se sentía solo luego de mostrar su posición sobre no conciliar, Leyva dijo a SEMANA: “¿Cómo me voy a sentir solo? Me siento absolutamente sólido. Hay que mirar una política que consiste en que los monopolios que se han configurado en Colombia a lo largo de los años, y que son absolutamente millonarios, no pueden avanzar en el país. Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho. Aquí no solo está lo jurídico, sino absolutamente lo político y la revisión de las formas de manejar el Estado a través de unos particulares que se han enriquecido. Y nadie, nunca, ha tenido control sobre eso”.