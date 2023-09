Obtener el pasaporte se convirtió en una pesadilla: lo oficial no funciona, pero los tramitadores sí, y cobran

Pedir una cita para obtener el pasaporte en Colombia se convirtió en un dolor de cabeza. La época en la que hacer ese trámite era bastante sencillo y rápido quedó en el pasado. A diario son varias las personas que denuncian que la página de la Cancillería no funciona, que al ingresar los datos no pueden obtener un resultado y que, a pesar de tener todo diligenciado correctamente y seguir el paso a paso del Ministerio de Relaciones Exteriores, no logran una plaza para obtener el documento.

SEMANA indagó lo que pasa con este proceso, el cual antes funcionaba correctamente. Según los testimonios de personas y actores de esos trámites, se debe a varias razones: desde problemas en la página del ministerio y la reducción de sedes hasta la incertidumbre causada por la millonaria licitación para la producción de las libretas.

Sobre el primero, ante la cantidad de citas solicitadas para sacar este documento, que identifica a los colombianos fuera del país, la Cancillería decidió que las citas deben ser gestionadas a partir de las 5:00 p. m. No obstante, hay quejas de personas que intentan ingresar luego de esa hora, pero no lo logran. En efecto, eso está ocurriendo y se comprueba al realizar el ejercicio.

Se convirtió en un dolor de cabeza sacar el pasaporte.

Si un usuario intenta entrar antes de esa hora, encontrará que no hay citas disponibles. Igualmente, recomiendan que el trámite se haga desde un celular, sin wifi, es decir, con datos móviles, y que el navegador sea el de Google Chrome. Aun siguiendo esas recomendaciones, las personas dicen que es imposible encontrar una cita.

Uno de los casos que conoció esta revista es el de una mujer, que prefirió la reserva de su nombre para que su libreta no se vea afectada. Contó que durante varias semanas estuvo intentando sacar la cita. Diligenció todo con rigurosidad, paso a paso, luego de la hora establecida, pero aun así no lograba obtener una cita. El problema es que cada día corría para su trámite y viajar de vacaciones con su familia en las fechas programadas se dificultaba. Reclama que no hay canales de atención en los que se pueda comunicar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener una ayuda.

Luego de varias semanas de intentarlo, encontró una solución. Ante la falta de ayuda oficial con el trámite, contactó a una persona que brinda el servicio de pedir esa plaza exitosamente. Se trata de una “asistencia” ofrecida por algunas personas y agencias que han visto una gran oportunidad de mercado ante las fallas de la página de la Cancillería. Ella pagó 20.000 pesos por ese servicio, aunque pueden cobrar hasta 50.000.

SEMANA contactó a una persona que trabaja sacando citas. También, bajo reserva, contó cómo funciona, pues sin duda se trata de un servicio no regulado. En el Ministerio de Relaciones Exteriores advierten que para sacar la cita no se necesitan intermediarios y es gratuito; sin embargo, ante la angustia e imposibilidad de los ciudadanos, cada día toma más relevancia este servicio.

Según dijo esta fuente, promete sacar la cita al siguiente día y cobra 50.000 pesos por persona. Pide el nombre completo, la cédula, la fecha de expedición, el celular y el correo electrónico. Si es para un menor de edad, son más documentos, como registro civil, entre otros. “Saco la cita de un día para otro, van a la cita y le entregan el pasaporte”, aseguró. Todo se soluciona como por arte de magia.

Reconoce que el trámite se ha vuelto más complejo por varios problemas en la Cancillería. Uno de ellos es que en el caso de Bogotá se redujeron las sedes físicas, lo que provocó un estancamiento en los procesos.

La incertidumbre de la licitación ha incidido en los problemas. | Foto: Getty Images

“Ahora hay un inconveniente con Cancillería internamente. Antes estaban las sedes de Corferias y calle 53, ahora solamente quedan calle 100 y centro. Como ellos están haciendo modificaciones en calle 53, el tema está supercomplicado para las citas”. Contó que antes en la página web aparecían las sedes a pesar de que ya no existían; ahora eso se arregló y solo salen las dos que quedan.

Dijo que el problema con la licitación de los pasaportes, que, según anunció el canciller, Álvaro Leyva, quedó desierta, se ha sumado a la incertidumbre que hay frente a estos documentos.

Sin embargo, ya conoce el sistema y sabe cómo hacer para que una persona obtenga su cita satisfactoriamente. “Yo hago el mismo procedimiento que todo el mundo hace sino que lo intento hacer de otras maneras y he sacado citas”.

Señaló que en ocasiones hay errores humanos, como números mal digitados, pero en otras es responsabilidad de la plataforma de la Cancillería, pues a pesar de que están bien los datos no se logra la cita. “El correo electrónico muchas veces no coge así tú lo tengas bien, te aparece una falla que no funciona”.

Agregó que durante las últimas tres semanas, a pesar de su experticia manejando la plataforma, ha observado que el sistema ha estado bastante colapsado.

Por el lío de la licitación de los pasaportes, recomienda a sus clientes que hagan el trámite este mes, porque desde el próximo 2 de octubre, que termina la licitación con Thomas Greg & Sons, el proceso podría ser más complicado. “Por eso también son las fallas de las citas”, dijo.

¿Qué pasará con los pasaportes del país? | Foto: Getty Images

Licitación desierta

Precisamente, a esta dificultad para sacar la cita se le suma el anuncio del canciller Leyva el pasado miércoles en el que declaró desierta la licitación. Argumentó que los proponentes no habían cumplido los requisitos, y Thomas Greg & Sons ha anunciado recursos judiciales.

Por ahora, no hay una explicación de qué podría pasar con los pasaportes de los colombianos y quién supliría el servicio de Thomas Greg. La empresa presentó un recurso de reposición argumentando “falta de competencia” del canciller Leyva, “falsa motivación” e “ilegalidad en la actuación”.

Al cierre de esta edición, la última decisión sobre la licitación fue del canciller Leyva, quien, primero, desestimó ese recurso presentado por la empresa y a las pocas horas declaró el estado de urgencia manifiesta para tomar decisiones directamente sobre el contrato. Esto quiere decir que podrá adjudicar la millonaria contratación por casi 600.000 millones de pesos de manera directa, aunque la Cancillería aclaró que se respetarán los lineamientos y habrá total transparencia en el proceso.