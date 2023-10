Atención: ¿habrá suspensión de pasaportes? Cancillería aclaró la duda de miles de colombianos; esto dijo

Nuevo anuncio de la Cancillería

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró su llamado a la ‘tranquilidad’, al asegurar que la impresión y entrega de pasaportes no se suspenderá. A la espera de una ampliación sobre sus medidas, en esta jornada el organismo difundió un comunicado a nombre del canciller Álvaro Leyva.

“Me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta . Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni en los estados de excepción (Art. 214, CN)”, se lee en ese texto.

¿Cuál es el tiempo de entregas?

“No entiendo cómo pueden manifestar normalidad cuando no hay citas para el proceso”, “Hace 2 meses estoy pidiendo una cita en cualquier consulado en Estados Unidos y ha sido imposible”, “La página no carga y cuando carga, no lo hace completamente haciendo imposible completar el registro de la cita”, comentaron algunos de los ciudadanos afectados.