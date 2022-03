“Lo que está en riesgo en Colombia es la libertad”: Federico Gutiérrez en CNN

Federico Gutiérrez habló con CNN en donde habló sobre su candidatura y su aspiración para llegar a la presidencia de Colombia.

“Yo soy un colombiano común y corriente, no soy de una familia política, no vengo de una familia adinerada. Soy ingeniero civil, he tenido vocación de servicio y fui alcalde de mi ciudad Medellín durante 4 años y ahora soy candidato a la presidencia de Colombia y vamos a ganar entendiendo que lo que hoy hay en Colombia no es una discusión de izquierda y derecha o centro, sino una discusión para garantizar la inversión social y la seguridad”

“Yo no tengo partido, yo no tengo jefes políticos, yo salí a la calle a recoger firmas que avalaron mi candidatura y hoy, la primera candidatura a la presidencia y nacional, ya vamos de segundos en las encuestas”, destacó el candidato antioqueño.

Gutiérrez también señaló el avance que lleva en las encuestas y se siente tranquilo de su trabajo para ganar las elecciones. “Vamos a remontar y le vamos a ganar a cualquier proyecto populista. Lo que está en riesgo en Colombia es la democracia y la libertad”, dijo.

Federico Gutiérrez indicó que el proyecto de Gustavo Petro buscará “acabar con la democracia y las libertades” y enfatizó que durante su gobierno “no se pueden dar saltos al vacío, como los que le ocurrieron a Venezuela, Nicaragua y a otros países”.

El ganador de la consulta del Equipo por Colombia recalcó el buen camino que lleva su campaña rumbo a la presidencia de Colombia. ”Yo pasé del 3 % en intención de voto, atener en dos o tres meses una intención de voto hoy superior a 23 %. Y ya tan solo estamos a ocho puntos de alguien que lleva como cuatro o cinco candidaturas presidenciales y el país le ha dicho que no (refiriéndose a Petro). El país no solo le dirá que no, sino que a nosotros nos dirá que si porque vamos a unir al país, no más polarización”.

@FicoGutierrez en CNN vamos a ganar en la primera vuelta 💯💯💯🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 con orden y oportunidsdes #FicoGanador pic.twitter.com/nQTwXuV4rM — Jaime Alberto Leyva 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 (@Jaimeleyva1568) March 20, 2022

Sobre el tema de trabajo, Federico Gutierrez recalcó que hay que “garantizar la seguridad” para afianzar la economía del país, además recordó sus resultados durante su periodo como alcalde de Medellín. “Enfrenté a todas las estructuras criminales y logré resultados importantes, pero al mismo tiempo me dediqué a lo social”.

Gutiérrez destacó que el país tuvo un “retroceso de 10 a 15 años” en la lucha contra la pobreza durante la pandemia, pero recordó que en 2021 tuvo una recuperación económica del 10 %.

“Colombia es un país viable y atractivo, lo que no le puede pasar es lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Chile que está alejando la inversión”, añadió.

Entre las propuestas que expuso Federico Gutiérrez en CNN, estuvo el tema de la inversión. “Yo por el contrario, como presidente, lo que voy a hacer es atraer la inversión extranjera y nacional”.

Sobre la violencia de los grupos armados ilegales como el ELN, Gutiérrez destacó que los gurpos armados deben mostrar su intención de paz a los colombianos.

“El que está en guerra con el país es el ELN, son grupos terroristas que se dedicaron al narcotráfico se esconden en Venezuela igual que las disidencias Farc. Aquí yo siempre he dicho yo estoy abierto a la paz, pero ellos son los que tienen que demostrar al país que quieren la paz, que dejen de asesinar, que dejen el narcotráfico y al minería ilegal. Que demuestren al país que realmente quieren la paz, pero mientras no la quieren, nosotros debemos garantizar la seguridad a los colombianos”, destacó Gutiérrez.

Finalmente concluyó que a junto a la seguridad, debe llegar la inversión social a todos los rincones del país que espera gobernar en el periodo 2022 -2026.