🔴 Debate presidencial 2022 en vivo: Gustavo Petro, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez se hacen preguntas sobre temas del país

Este lunes 14 de marzo, llega el el debate 鈥淒e los que son鈥 en SEMANA y El Tiempo. Los candidatos que disputar谩n la primera vuelta presidencial el pr贸ximo 29 de mayo en las urnas, presentan sus propuestas ante todos los colombianos.

Luego de las consultas interpartidistas de este domingo, que dejaron como ganadores a Federico Guti茅rrez en el Equipo por Colombia; Gustavo Petro por el Pacto Hist贸rico y Sergio Fajardo, Coalici贸n Centro Esperanza, inicia de lleno la carrera para llegar a la presidencia de Colombia.

Adem谩s de los tres candidatos, tambi茅n se encuentra Ingrid Betancourt por el partido Verde Ox铆geno. El candidato Rodolfo Hern谩ndez, de La Liga de Gobernantes Anticorrupci贸n, no estar谩, pues se encuentra visitando al Papa Francisco.

El candidato presidencial del Centro Democr谩tico 脫scar Iv谩n Zuluaga anunci贸 este lunes que renuncia a su aspiraci贸n de llegar a la Casa de Nari帽o y acompa帽ar谩 a 鈥楩ico鈥 Guti茅rrez en la primera vuelta presidencial.

La moderaci贸n estar谩 a cargo de la directora de SEMANA, Vicky D谩vila, y el director de El Tiempo, Andr茅s Mompotes.

As铆 va el minuto a minuto del debate 鈥淒e los que son鈥

9:23 pm: Ingrid Betancourt medi贸 en la disputa entre Petro y Guti茅rrez y coment贸 que los subsidios sirven cuando est谩n condicionados. Un subsidio se entrega a una familia, pero deben cumplir para que los ni帽os vayan a la escuela.

9:15 pm: Ingrid Betancourt le pregunt贸 a Guti茅rrez sobre las pol铆ticas de 脕lvaro Uribe que continuar铆a. El antioque帽o destac贸 la seguridad democr谩tica, pero a帽adi贸 que tambi茅n debe llegar recurso social para las comunidades. 鈥淒etr谩s de un helic贸ptero del Ej茅rcito debe ir un m茅dico, un profesor鈥 y m谩s ayudas sociales explic贸 Guti茅rrez. Por su parte, Petro replic贸 que las ayudas del Estado se debe convertir en una renta b谩sica o ingreso vital que se practica en Europa y en algunas partes de Estados Unidos.

9:10 pm: Federico Guti茅rrez resalt贸 que en su gobierno en Medell铆n atac贸 con contundencia a las estructuras ilegales. Adem谩s, el antioque帽o volvi贸 al debate con Petro sobre el tema de expropiar a las empresas privadas. Petro le pregunt贸 a Ingrid Betancourt que explicara el t茅rmino 鈥渄emocratizar鈥. La candidata contest贸 que democratizar es entregar a los colombianos sus derechos y que se defiendan de los que vienen a abuzar, y remarc贸 que Gustavo Petro propone crear una lucha de clases.

9:00 pm: Federico Guti茅rrez y Gustavo Petro se enfrentan por el tema de la expropiaci贸n que seg煤n 鈥楩ico鈥, es lo que propone Petro con muchas empresas en el pa铆s. Petro le respondi贸 que fue a 鈥減unta de sangre que se expropiaron campesinos en Colombia鈥. 鈥楩ico鈥 le respondi贸 a Petro que 茅l nunca hizo parte de grupo armado y que todas las v铆ctimas deben ser reparadas, tanto de guerrilleros como de paramilitares. Ingrid Betancourt coment贸 que Colombia debe hacer la titulaci贸n de tierras para los campesinos, desplazados y todos los que tienen derecho. La candidata de Verde Ox铆geno resalt贸 que la tierra debe ser productiva y hay que pensar en una reforma para lograr mayor igualdad con el respeto de la propiedad privada.

8:50 pm: sobre el tema de las relaciones internacionales. 鈥淧ara el tema del narcotr谩fico tenemos llegar a a conclusi贸n que la guerra ha sido un fracaso鈥, coment贸 Ingrid Betancourt. Debemos trabajar junto para despenalizar el narcotr谩fico para acabar con los recursos. El gran problema de Estados Unidos no es el narcotr谩fico, es la migraci贸n se帽al贸 Betancourt. Por su parte, Federico Guti茅rrez indic贸 que seguir谩 con su buena relaci贸n con Estados Unidos, pero coment贸 que hay temas que se deben replantear. El antioque帽o enfatiz贸 que la econom铆a de Colombia debe crecer apalancada por el campo. 鈥淐olombia puede ser una despensa agr铆cola鈥. Petro propone renegociar el TLC con Estados Unidos

8:43 pm: Petro destac贸 que debe haber una medicina preventiva, pero de inmediato Ingrid Betancourt le replic贸 que de nada sirve si la salud sigue en poder de los que les pagan favores pol铆ticos. Guti茅rrez coment贸 que las familias deben tener agua potable y alcantarillado para evitar enfermedades; tambi茅n aumentar con los programas de planificaci贸n familiar en adolescentes, 鈥渃reo en un modelo de prevenci贸n en salud鈥.

8:38 pm: Federico Guti茅rrez indic贸 que los m茅dicos deben tener un salario y garant铆as en su contrataci贸n con prestaciones. Petro por su parte destac贸 que un m茅dico en su gobierno se ganar铆a 6 millones de pesos mensuales como lo hizo en su alcald铆a de Bogot谩. Ingrid Betancourt tampoco dio una cifra, pero destac贸 que los profesionales deben tener una mejor remuneraci贸n.

8:32 pm: Sobre la salud, Ingrid Betancourt coment贸 que esta va a ser un servicio en particular para las mujeres colombianas. 鈥淒esgraciadamente en el sistema actual de salud, convertido en negocio se retrasan los medicamentos鈥 y remarc贸 que solo con la tutela se pueden adquirir. 鈥淭enemos que acabar con el negocio de la salud鈥, indic贸 Betancourt. Por su parte, Guti茅rrez afirm贸 que va a 鈥渁cabar con las filas鈥 para pedir citas o para tener un servicio de salud. Gustavo Petro dijo que las EPS se deben acabar.

8:25 pm: Federico Guti茅rrez coment贸 que 鈥溍﹍ tiene una cita con los colombianos鈥, cuando le consultaron si buscar谩 una alianza con Rodolfo Hern谩ndez, quien no particip贸 en el debate, pues se encuentra visitando al Papa. Petro resalt贸 que quien quiera hablar con su programa pol铆tico es bienvenido, sobre la misma consulta de una eventual alianza con Hern谩ndez.

8:15 pm: Petro dice que el partido Liberal es de los Liberales. Adem谩s, a帽adi贸 que buscar谩 encuentros program谩ticos y que debe haber unidad para cambiar las cosas que 鈥渆st谩n mal en Colombia. En Colombia hay cosas que est谩n mal. Ingrid Betancourt le dijo a Federico Guti茅rez que es bueno, pero est谩 mal acompa帽ado como los Char. 鈥淓llas te manejan a ti鈥, le dijo la candidata. 鈥楩ico鈥 remarc贸 que 鈥渆s un hombre de car谩cter鈥漼 destac贸 su trabajo en la alcald铆a de Medell铆n.

8:10 pm: Ingrid Betancourt destac贸 que en el pa铆s se debe hacer una renovaci贸n en el pa铆s. 鈥淯stedes est谩n amarrados con esas maquinarias鈥, le dijo la candidata a Federico Guti茅rrez y Gustavo Petro. Adem谩s se帽al贸 que est谩 convocando a los colombianos que quieren que se acabe el sistema de las maquinarias y que buscan acabar con la corrupci贸n.

8:07 pm: Petro destac贸 que en Colombia 鈥渟e debe hablar de la pol铆tica de la vida y no de la muerte鈥. Adem谩s destac贸 que el hecho que Sergio Fajardo no est谩 en el debate no lo hace inexistente. Federico Guti茅rrez indic贸 que la decisi贸n de Zuluaga es personal y no del partido Centro Democr谩tico y llam贸 a todas las tendencias a que se unan a su campa帽a.

8:04 pm: Colombia est谩 cansada en 鈥渆sa pelota鈥 de izquierda y derecha. 鈥淰amos a unir a los colombianos con amor鈥, afirm贸 Ingrid Betancourt.

8:01 pm: Federico Guti茅rrez se帽al贸 que 脫scar Iv谩n Zuluaga lo llam贸 para confirmar su retiro en la campa帽a y que se un铆a a su proyecto presidencial.

7:56 pm: Federico Guti茅rrez le dice a Petro que 鈥渟us amigos鈥 de las Farc no han respetado los acuerdos en el Proceso de Paz. Petro le responde a 鈥楩ico鈥 y le dice que las Farc lo quer铆an matar.

7:55 pm: Ingrid Betancourt y Gustavo Petro recuerdan enfrentamientos pol铆ticos. Federico Guti茅rrez intervino y dijo que entre los dos hab铆a 鈥渦na amistad rota鈥.

7:50 pm: Ingrid Betancourt critica la presencia de Piedad C贸rdoba en el Pacto Hist贸rico.

7:47 pm: Gustavo Petro replic贸 que Colombia no le venda el voto a los corruptos.

7:46 pm: Ingrid Betancourt le dijo a Petro que no le haga conejo al pa铆s.

7: 45 pm: Federico Guti茅rrez se帽al贸 que su candidatura no pone 鈥渟us egos personales鈥 y van a juntar muchas fuerzas en el pa铆s para ganar en primera vuelta.

7: 30 pm: Comenz贸 el debate 鈥淒e los que son鈥 en SEMANA y El Tiempo con los candidatos Federico Guti茅rrez, 脥ngrid Betancourt y Gustavo Petro.