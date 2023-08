Lo último: senadora Isabel Cristina Zuleta será indagada por la Procuraduría; habría financiado campañas con su salario

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la senadora Isabel Cristina Zuleta por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas a las que habría admitido haber hecho donaciones económicas.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en una entrevista radial la congresista aseguró que parte del salario que percibe actualmente se lo ha entregado a algunos candidatos que aspiran a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo octubre.

Luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Zuleta supuestamente afirmó tener facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que, según el Ministerio Público, pudo incurrir en una falta disciplinaria.

Irene Salas cuenta con el respaldo del Pacto Histórico y recientemente estuvo en un acto de campaña con la senadora Isabel Zuleta. | Foto: Twitter Irene Salas

Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar si estos hechos son ciertos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se pudieron cometer.

¿Qué dijo Isabel Zuleta?

El pasado jueves 17 de agosto, Zuleta confesó que del salario que recibe como senadora de la República, que se le paga con los impuestos de los colombianos, hace aportes y financia diferentes candidatos para las elecciones regionales de 2023, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular.

Isabel Cristina Zuleta, ha estado envuelta en varios escándalos, uno de ellos fue el video donde promovió "quemar a Fajardo". | Foto: Congreso de la República

En diálogo con BLU Radio, hizo la confesión y en varias oportunidades indicó que está sacando de su salario para financiar campañas políticas.

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las dificultades que tienen para hacer campaña, pero lo saco de mi salario. Yo apoyo candidatos con mi salario, es mi deber y responsabilidad. Por eso les hago donaciones”, dijo en esa emisora.

Ante la sorpresa de los periodistas que la estaban entrevistando, la senadora atinó a decir que ella está en todo su derecho de participar en política, pero los comunicadores le reiteraron que ese no era el tema de fondo sino la financiación que estaba haciendo con su salario. “Lo hago con mi salario, yo estoy sacando publicidad de ellos porque conozco las dificultades”, reiteró Zuleta.

Aquí queda claro: La senadora Isabel Zuleta está financiando campañas para las elecciones regionales. pic.twitter.com/XJ5ur4V2D2 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 17, 2023

El problema de fondo es el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia, que dice lo siguiente: “Se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.

Por esa razón, el abogado Daniel Briceño anunció que procederá a demandarla, porque hizo una confesión que es causal de pérdida de investidura.

Así mismo dijo que “la senadora Isabel Zuleta está haciendo política en Antioquia con el programa de sustitución de cultivos atacando a actuales operadores. Al tiempo, su prima Marlen Patricia Zuleta fue contratada por el Fondo Colombia en Paz para hacerle seguimiento a esos mismos operadores”.

Isabel Zuleta con la candidata a la Asamblea de Antioquia, Stella Restrepo | Foto: Foto Instagram @isazuleta_

Isabel Zuleta tampoco se quiere bajar el sueldo

Aunque Zuleta pertenece al Pacto Histórico, coalición política que llegó el Legislativo prometiendo cambios sustanciales y reducción de salarios, sorpresivamente cambió de discurso y ahora no está de acuerdo con el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández.

Durante su intervención en la plenaria del Senado, indicó que los medios de comunicación están presionando a los congresistas para que voten a favor, por lo que dijo que hay una persecución en contra de ellos.

“Este debate es absolutamente necesario para el país por la lucha por la equidad entre los salarios, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden hacernos sentir miedo, aquí a los congresistas no pueden hacernos sentir perseguidos. Esa no es la labor”, dijo Zuleta.

Según Zuleta, sin prueba alguna, los medios de comunicación los están amenazando. “Por lo tanto, la labor de los medios es informar con toda claridad y pertinencia lo que sucede, pero no de perseguirnos e incluso amenazarnos. Están mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila, eso no es una votación serena, eso no es una votación que podamos hacer de manera equilibrada, deliberar en este el lugar de la democracia, porque el derecho a la libertad de expresión le está protegido a la prensa pero también a nosotros los congresistas”.

Sus colegas la miraron sorprendidos ante la declaración que estaba haciendo. Para justificar su postura negativa a reducir su salario, Zuleta se comparó con los futbolistas.

Oigan por favor lo que argumenta esta inverosímil señora para defender los salarios de los congresistas. Después de oír esto, seriamente pregunto ¿qué más podemos esperar? Y además, no dizque el Pacto era el quería la reducción de los salarios? ¿Se rebeló esta Einstein?… https://t.co/IKK1HMi1Dh — Mauricio Santa María (@MSantamariaS) August 17, 2023

“El pueblo reconoce y por eso nadie discute cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, porque le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: ‘uy, ese futbolista gana mucho’. ¿Saben por qué? Porque la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí, en este Congreso, el esfuerzo, la dedicación”.