Las redes explotan contra dos senadoras que se quejaron por proyecto que pretende reducir sus sueldos de congresistas

Una de las iniciativas que avanza en el Congreso de la República es la ley que pretende reducir el sueldo a los congresistas en Colombia. Sin embargo, muchos de ellos no se quieren bajar del millonario salario. Las protagonistas durante el debate del proyecto fueron las senadoras Isabel Zuleta y Karina Espinosa.

Las dos senadoras tienen algo en común: se oponen rotundamente a que les bajen el sueldo y no es que suenen mucho por sus iniciativas. En el caso puntual de la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, comparó su salario con el de los futbolistas, pero olvidó que a ellos no les pagan con el impuesto de los colombianos.

La senadora del Pacto Histórico que no quiere bajarse el sueldo, se compara con futbolistas para justificar su salario y ataca medios de comunicación

“El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación”, dijo Zuleta.