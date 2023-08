La senadora del Pacto Histórico que no quiere bajarse el sueldo, se compara con futbolistas para justificar su salario y ataca medios de comunicación

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se ha destacado por generar controversias y no por su trabajo legislativo.

La congresista, que en la campaña presidencial habló de “quemar a fajardo”, y ha tenido otra serie de ‘deschaches’ durante su corta carrera política, salió con otra perla este miércoles durante la discusión para reducir el salario de senadores y representantes a la Cámara.

Aunque Zuleta pertenece al Pacto Histórico, coalición política que llegó el Legislativo prometiendo cambios sustanciales y reducción de salarios, sorpresivamente cambió de discurso y ahora no está de acuerdo con el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández.

La senadora Isabel Zuleta le dijo a Paulino Riascos que él era una vergüenza para la bancada. | Foto: guillermo torres

Durante su intervención en la plenaria del Senado, indicó que los medios de comunicación están presionando a los congresistas para que voten a favor, por lo que dijo que hay una persecución en contra de ellos.

“Este debate es absolutamente necesario para el país por la lucha por la equidad entre los salarios, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden hacernos sentir miedo, aquí a los congresistas no pueden hacernos sentir perseguidos. Esa no es la labor”, dijo Zuleta.

Según Zuleta y sin prueba alguna, los medios de comunicación los están amenazando. “Por lo tanto, la labor de los medios es informar con toda claridad y pertinencia lo que sucede, pero no de perseguirnos e incluso amenazarnos. Están mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila, eso no es una votación serena, eso no es una votación que podamos hacer de manera equilibrada, deliberar en este el lugar de la democracia, porque el derecho a la libertad de expresión les está protegido a la prensa pero también a nosotros los congresistas”.

Plenaria Senado de la República. | Foto: Colprensa

Sus colegas la miraron sorprendida ante la declaración que estaba haciendo y para justificar su postura y negativa para reducir su salario, Zuleta se comparó con los futbolistas.

“El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación”.

Congreso de la República de Colombia | Foto: Guillermo Torres /Semana

Sin embargo, la senadora olvida que los futbolistas no les pagan los colombianos con sus impuestos, que ese deporte se soporta en la inversión de empresas privadas y que justamente nadie cuestiona los millonarios salarios por su constante actividad y disciplina.

Tres congresistas del Pacto Histórico no quieren bajarse su salario. | Foto: SEMANA

Pero las perlas de la senadora fueron más allá e indicó que ella, al igual que los futbolistas, ha hecho muchos esfuerzos.

“Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República que tengo la obligación y la responsabilidad de responder por mi voto, de responder en la orientación de los votos de mis compañeros en materia ambiental. Nos dedicamos a eso. Yo no he visto aquí pereza o ni zánganos”.

Jota Pe Hernández e Isabel Zuleta, senadores de la República. | Foto: SEMANA

Al parecer, Zuleta no ha conocido que el Congreso es la institución del Estado más desprestigiada y con menor favorabilidad entre los colombianos, eso sin contar con los constantes problemas de ausentismo que tiene. Incluso, si se hace la comparación con los futbolistas, ellos deben entrenar todos los días a doble jornada para sus juegos de cada ocho días. En cambio, los congresistas solo sesionan martes y miércoles y ganan 43 millones de pesos mensuales, eso sin contar otros beneficios como los 50 salarios mínimos para su Unidad de Trabajo Legislativo, camionetas blindadas, esquemas de seguridad y tiquetes para viajar a sus regiones.