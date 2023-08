Polémica: Piedad Córdoba dice que los congresistas trabajan como “las prostitutas de Hamburgo”

“Los senadores y senadoras trabajamos como las prostitutas de Hamburgo, en vitrina, a nosotros nos ven todo, todo (...) hoy nos van a clavar un proyecto dizque para rebajar el salario. Me pongo a pensar, qué inmediatez, qué falta de profundizar en los temas. ¿Saben cuánto se gana un vicepresidente de Ecopetrol? 108 millones de pesos. ¿Saben cuánto se gana un procurador delegado? Se gana 44 millones de pesos”, manifestó Córdoba, quien pidió que en una propuesta se revisen todos los salarios del sector público.

Posteriormente, pasaría a los últimos dos debates en la Cámara de Representantes. “El proyecto ya tiene todos los argumentos para ser aprobado y lo único que necesitamos es voluntad política por parte de los congresistas (...) los congresistas no van a querer bajarse el sueldo. ¿Qué necesitamos?, a ustedes ; colombianos haciendo veeduría”, indicó el senador.

Piedad Córdoba denunciará a quienes la vinculen con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

La congresista señaló que esas versiones no tienen sentido alguno y que acudirá a la justicia para interponer las acciones necesarias contra quienes quieran vincularla con el crimen. Además, negó cualquier tipo de participación y calificó las versiones como delirantes.

“Ella está aprovechando una oportunidad y a ella no le sirve lo mío porque a ella no la van a indemnizar porque me culpe a mí, a ella la indemnizan si dice que es un crimen de Estado, que es detrás de lo que ella está”, dijo Córdoba al referirse a la esposa.