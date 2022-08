Las tres senadoras del Pacto Histórico que más resistencia han mostrado al proyecto para reducir ya los salarios de los congresistas

A pesar de que el senador Jota Pe Hernández no ha querido revelar el nombre de algunas personas que hasta al momento no han firmado su proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas, ya salieron a la luz los nombres de las congresistas del progresismo que no le quieren caminar a esa reforma.

Se trata de Clara López, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta. El día de ayer hubo una reunión en el Pacto Histórico en donde se trató el tema y las tres fueron reacias a esa propuesta. Una de ellas fue la que dijo que necesitaba la plata y por eso no respaldaba la iniciativa.

Ante la polémica, algunas de ellas ya salieron a responder. La senadora Pizarro dijo que esa información es “falsa”. “Ayer le expresamos al senador nuestra posición frente al proyecto. También acompañé con mi firma el presentado por mi bancada en cabeza de Iván Cepeda”, afirmó.

Esto es absolutamente falso y solicito se retracten, ayer le expresamos al senador nuestra posición frente al proyecto. También acompañe con mi firma el presentado por mi bancada en cabeza de @IvanCepedaCast y en la @WRadioColombia está mañana expresé mi posición. https://t.co/QjHeJshjOq — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 12, 2022

El pasado miércoles, el senador Jota Pe Hernández estuvo en Vicky en Semana hablando de las firmas que ha recogido para ese proyecto de ley. Contó la historia de una senadora de los partidos alternativos a la que se encontró en un ascensor del Capitolio y ella le dijo que no firmaría ese proyecto.

“Me encontré a una senadora, que prometió la reducción de ingresos para congresistas, y le dije amablemente: ‘quiero, por favor, que me permita enviarle mi proyecto para que lo estudie y se adhiera’. La respuesta fue muy grosera”, dijo Hernández en el programa.

Agregó que no la respaldaba porque necesita el dinero. “Me contestó: ‘yo con eso no voy. No me voy a bajar mi sueldo por nada del mundo porque yo lo que necesito es plata’. A mí me dejó sorprendido porque yo soy nuevo. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo. Es gente que ya está acostumbrada a traicionar a quienes los eligen”, dijo el senador de la Alianza Verde.

Contó que también le sorprendió porque se trata de una congresista que lleva varios años en el Congreso, pero aclaró que no quería revelar de quién se trata porque eso podría afectar las relaciones con esa bancada, que en este caso es el Pacto Histórico.

Más allá de eso, Hernández ha logrado recoger firmas de varios miembros de esa colectividad y anunció que tiene cita con el ministro del Interior, Alfonso Prada, a quien quiere presentarle los documentos con las firmas para que sea respaldado por el Gobierno. También quiere entrevistarse con el presidente Gustavo Petro para pedirle su apoyo.

Sabe que con lograr una mayoría de entrada con las firmas y el respaldo del Gobierno, su proyecto podría salir adelante.

Se trata de una iniciativa que se ha presentado en 18 ocasiones, pero que no ha logrado prosperar, ya que los mismos congresistas siempre encuentran cualquier obstáculo. Hernández dijo en la entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, que hace esto porque viene de abajo, de los barrios populares y le parece injusto que un congresista gane esa cantidad de dinero, más de 35 millones de pesos, cuando gran parte de los colombianos aguanta hambre.

El senador y excreador de contenidos dice que tiene la fórmula para que los parlamentarios se bajen los salarios desde ya y no desde el 2026, como decían algunos del petrismo. Aseguró que se lograría eliminando una prima que les puso a los congresistas el expresidente Juan Manuel Santos y que supera los 10 millones de pesos.

“Lo que buscamos con este proyecto es modificar la Ley Cuarta. La idea es que se reduzca el salario de los congresistas en unos diez millones de pesos. Queda un salario de 25 millones de pesos. Muchos van a decir que sigue siendo alto”, dijo Jota Pe en el programa.

Ante su entusiasmo y su dedicación para recoger las firmas, decenas de congresistas se han volcado a firmar el proyecto de Hernández ante el miedo y el costo político que tiene frente a la opinión pública.