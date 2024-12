Los ambientalistas se le plantan al proyecto de Petro de Jurisdicción Agraria: estos son los 9 graves puntos que advierten

Los firmantes de la carta son los exministros de ambiente Carlos Costa Posada, Juan Mayr, Luz Helena Sarmiento, Ricardo Lozano y Manuel Rodríguez Becerra. La ex directora del instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, hoy rectora de la Universidad EAN; la congresista Julia Miranda Londoño; Carolina Urrutia Vásquez, ex Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá; Constanza Atuesta Cepeda, Ex Jefe de la Oficina Jurídica de Parques Nacionales Naturales y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Julio Carrizosa Umaña y Margarita Marino, ex Gerentes del Inderena; Omar Franco, exdirector de IDEAM y Sandra Bessudo, Ex Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental,